Mlada Splićanka glasovima publike pobijedila na srpskom pjevačkom showu i osvojila 125 tisuća eura

Splitska pjevačica Đana Smajo (19) pobijedila je u sinoćnjem finalu srpskog pjevačkog showa IDJ show. U finalu se borilo 12 natjecatelja, a pobjednicu je odabrala publika putem društvenih mreža. Na drugom mjestu završila je Barbara Popović, a na trećem Toma Milovanović.

Đana se rasplakala nakon što je čula da je upravo ona pobjednica. "Samo da kažem hvala Relja, Nataša, Darko... Hvala svima vama, mama, volim te, nemoj plakati. Ne mogu vjerovati da se ovo događa", rekla je nakon pobjede.

Đana je za pobjedu osvojila IDJ Coin, koji će moći upotrijebiti za razvoj karijere, snimanje spotova i promociju u medijima. Vrijednost IDJ coina je nešto manja od 125 tisuća eura.

Podsjetimo, mlada izvođačica pred kojom je, vjerujemo, blistava budućnost je oduševila publiku na Dori 2020. godine s pjesmom 'One'. Upravo joj je taj nastup otvorio vrata prema glazbenoj karijeri, a tada je imala samo 17 godina. - Tamo je bilo malo znate problema, ja sam se prepala na početku, puste probe, ali na kraju je sve ispalo kako treba. I onda kad sam izašla nekako sam si rekla sad je to to i moraš dat sve od sebe, ne smiješ faliti, samo nemoj pasti - kazala je Đana za IN Magazin. Njezin je nastup tada prošao itekako zapažen i te je godine na Dori završila na visokom sedmom mjestu.

- To vam je bilo u mome selu ja sam vam tu guštala, imala sam devet godina. Ja sam bila mala i nisam znala znam li pjevati, ali ispalo je da znam i onda sam tu osvojila čak prvu nagradu - ispričala je mlada Splićanka opisujući njezin prvi nastup. Osim toga, njezina velika podrška osim majke s kojom često snima i TikTok videa, je i prijateljica Albina Grčić koja nas je 2021. godine predstavljala na Eurosongu s pjesmom "Tick-Tock". Upravo ju je Albina i nagovorila da se prijavi za IDJ Show.

Inače, Đana je i ove godine nastupila na Dori s pjesmom "Free Fallin'', a prvi put smo je vidjeli u RTL-ovim Zvjezdicama kada joj je bilo samo 12 godina.

U IDJ Showu najprije je gledatelje oduševila pjesmom "Trebaš li me", koju izvode Matija Cvek i Eni Jurišić. Svaki njezin naredni nastup ima hrpu pregleda i neki su dosegli brojku veću od milijun. Pjesma "Ljubav", koju je Đana snimila za IDJ Videos, u dva tjedna ima 1.1 milijun pregleda i ušla je u hrvatski trending.

