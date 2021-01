Bivši muž glumicu je prevario s 20 žena, a sada se šuška da se udala za ovog fotografa

Glumici Sandri Bullock brak s Jessejem Jamesom ostavio je gorak okus kada je saznala da ju je varao s 20 žena i 2010. godine rastala se od njega. Vjeru u ljubav vratio joj je fotograf i maneken Bryan Randall s kojim je romansu započela 2015. godine. Par se ne voli često pojavljivati na društvenim događanjima i žive poprilično povučeno za jedan hollywoodski par, a sada su navodno, prema pisanju magazina OK svoju ljubav okrunili brakom. Već se u nekoliko navrata spominjalo kako se par vjenčao na Sandrinom imanju, ali te informacije glumica nije potvrdila kao što ni sada nije komentirala pisanje OK-a da je opet u braku.

- Bryan je brižan i vrlo nježan. Djeci je on broj jedan dok ja dolazim nakon njega, no razumijem ih jer ipak je on taj koji je humorističniji i koji ih bolje tretira - rekla je u jednom intervju prije dvije godine. Pričala je tada i o svojoj djeci koju je posvojila 11-godišnjem sinu Louisu i devetogodišnjoj kćeri Leili.

- Lou je jako osjetljiv. Nekad ga iz milja zovem svojim 78-godišnjim sinom. Mudar je i jako ljubazan prema svima. Sve to uočila sam još kad su mi ga predali. S druge strane Laila je pravi borac, to je i razlog zašto je danas ovdje. Nije dopustila da itko ubije njezin duh. To dijete postići će mnogo toga u životu i donijeti velike promjene - ispričala je 55-godišnja glumica.