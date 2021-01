Ministar Marić u uskoj majici pokazao isklesanu figuru i mišiće, ovo je tajna njegova izgleda!

Nakon što su cjepivo protiv koronavirusa pred kamerama primili članovi Nacionalnog stožera civilne zaštite isto su učinili i predsjednik Zoran Milanović te deset ministara iz Vlade.

Predsjednik Zoran Milanović cjepivo je primio u Uredu predsjednika u koji je stigao u ležernom izdanju.Uz maslinasto zelene military hlače iskombinirao je i majicu kratkih rukava s grbom Počasno-zaštitne bojne, pristožerne postrojbe Glavnog stožera OS-a RH, zadužene za izvršavanje počasno-ceremonijalnih zadaća za potrebe državnog i vojnog vrha.

- Pozivam sve koji žele, ali i one koji ne žele da se cijepe, i ono sigurno pomaže. Mislim da u onom trenu kada bude više cjepiva nego onih koji su se voljni cijepiti, da će doći do preokreta. To je bolje, a ne manje loše. To je sve što mogu reći. Ljudi, cijepite se - rekao je Milanović nakon cijepljenja.

Ovakav način borbe protiv koronavirusa podržao je i ministar financija Zdravko Marić koji je privukao pažnju svojim izgledom. Cijepio se u uskoj bijeloj majici ispod koje su se nazirali mišići, ali i definirane ruke koje su očigledno rezultat treninga i marljivog rada na sebi. U slobodno vrijeme bavi se košarkom, tenisom, a relaksira ga i trčanje.

- Trčanje je redovna vježba jer je to aktivnost koja iziskuje najmanje vremena, a ima značajan učinak. U sat vremena stignem skinuti odijelo, otrčati krug oko Jaruna, otuširati se i nastaviti s redovnim bilo radnim bilo privatnim aktivnostima - kazao nam je svojedobno Marić i otkrio da trči krug ili dva oko Jaruna odnosno od 6 do12 km.

- Trčanje me razbistri, uklanja stres, ali mi je važno i zbog kondicije jer moji sportovi su zapravo sportovi s loptom. Već više od 10 godina u jednom klubu rekreativno igram tenis. Imam odličnu ekipu i u tom se društvu dobro osjećam. Kada dođem na tenis, zaboravim sve, vidim samo protivnika i lopticu - istaknuo je Marić koji se prvo zaljubio u košarku.

- Košarka je bila moj prvi sport, moja prva ljubav, počeo sam je trenirati na početku osnovne škole. U Brodu je tada bio klub Oriolik-Jasinje u kojem sam igrao, a moj prvi trener uzdigao nas je do razine da su neki od mojih kolega iz tog trećeligaškog kluba došli do prvoligaških klubova. Jedan moj prijatelj i suigrač igrao je i za juniorsku reprezentaciju svijeta - pohvalio nam se 2018. godine ministar Marić.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL