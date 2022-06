Bivši dečko preminulog glazbenika prvi put iskreno progovorio o njemu: Zbog ovog smo svi smo očekivali da će umrijeti

Trgovac umjetninama Kenny Goss gostovao je u emisiji voditelja Piersa Morgana gdje je prvi put progovorio o smrti svog bivšeg dečka, glazbenika Georgea Michaela. U intervjuu je, između ostalog, kazao i da se stavrno trudio spasiti pjevačev život, te da njegova smrt nije šokirala nikoga tko ga je poznavao.

Rekao je da se brinuo za Georgeovo stanje kada su živjeli zajedno i bili u otvorenoj vezi od 1996. pa sve do 2009. Navodi i da je jedan od razloga prekida bila upotreba ilegalnih supstanci i alkoholizam - nešto s čime su se obojica borili.

- Svi smo očekivali da će umrijeti, proveo sam toliko vremena s njim, samo sam se brinuo za njega - kazao je Kenny i dodao. On je mrzio što se toliko brinem, čak je to opisao u jednoj od svojih pjesama: 'Mogu to vidjeti u tvojim očima kada me tako gledaš i to me raspara na dva dijela'. I stvarno je. Ali nisam znao što da napravim.

- Uvijek je govorio da sam mu spasio život. Mislim da je to previše, ali stvarno sam se trudio - tvrdi Goss.

- Nikada nije mislio da dobro izgleda. Uvijek sam mu to pokušao dokazati, podsjetiti ga.

Podsjetimo, obožavatelji s više nestrpljenja čekaju iscrpnu Michaelovu biografija koju potpisuje James Gavin koja donosi puno nepoznatih detalja o njegovom životu, a do tih informacija Gavin je došao kroz razgovor s više od 200 prijatelja i poznanika George Michaela.

Kroz njihove priče došao je do zaključka kako je Michael bio emocionalno krhka osoba izmučena nesigurnošću te je kroz godine sve više zaglibio u pakao droge i udaljavao se od nekada bliskih mu osoba. Gavin zaključuje kako je nekada jedna od najglamuroznijih celebrity osoba George umro kao 'patetičan, usamljen i slomljen lik'. Svoje je zadnje dane je proveo kao samotnjak, naručujući svaki dan nezdravu hranu te je vrijeme provodio u društvu muških prostitutki u svojoj vili u sjevernom Londonu. Omiljena zabava posljednjih mjeseci života mu je bila i gledanje omiljene sapunice Coronation Street uz koju je obavezno jeo kutije sladoleda Haagen-Dazs, a njegova kreativnost je sve više tonula, a prepoznatljiv vokal su mu uništile cigarete i uživanje u drogama, prenosi Daily Mail. Dok se autobiografski film usredotočio na 1980-e i rane 1990-e, kada je George bio na vrhuncu svoje slave, knjiga daje uvid u mračnije kutke njegova života. Prijatelji slavnog glazbenika otkrivaju kako njegov otac, koji je još uvijek živ, nije nikada prihvatio činjenicu da mu je sin homoseksualac i to je dosta utjecalo na glazbenika.

Gavin se u knjizi bavi i sumnjom i nagađanjima kako George Michael nije umro zbog problema s jetrom i srcem nego si je oduzeo život i to 24. prosinca na datum godišnjice smrti voljene mu majke Lesley. Po prvi put, autor Gavin sugerira da je Georgeov ego doveo do sukoba s Whamom! i Andrewom Ridgeleyjem s kojim je bio prijatelj od 12 godine. Sukob se dogodio kada je George zahtijevao da njemu ide veći dio zarade od hita "Careless Whisper" koju je George napisao kao 17-godišnjak ali su svugdje bila potpisana obojica kao autori. George je već tada imao milijune i podjela tantijema bi Andrewu donijela financijsku sigurnost, ali George to nije htio dopustiti i često je isticao kako je Wham! uspio zahvaljujući njegovom talentu a ne Andrewu. Njegova seksualna orijentacija godinama je bila tajna, a njegov tim je dobro znao da mu u svakom gradu u kojem je nastupao morao osigurati partnera. Suradnici pokojnog Michaela tvrde da je bio i jako paranoidan oko privatnosti pa je nekada išao tako daleko da je znao unajmiti cijeli restoran samo za sebe.

