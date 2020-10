Bivša trenerica a sada voditeljica 'Života na vagi': U petom razredu sam zaključila da imam viška kila

Sanju Žuljević gledatelji su upoznali kao trenericu u showu "Život na vagi" i tijekom tri sezona pomagala je natjecateljima da se riješe viška kilograma i uvedu zdrave navike u svoj život. Trenerica Sanja vraća se u show, ali u novoj ulozi - voditeljice. Dok je Marijana Batinić na porodiljnom dopustu Sanja će ju mijenjati, a kako je pristala na ovu ponudu i kako se snalazi otkriva nam u intervjuu.

U novoj sezoni vraćate se u Život na vagi, ali u nešto drugačijoj ulozi - voditeljice. Je li bilo teško zamijeniti Marijanu Batinić ili ste bez puno premišljanja prihvatili ovaj poziv?

Iskreno, kad me izvršni producent zvao na sastanak, posljednja misao u glavi je bila da zove zbog toga. Al nakon predstavljanja ideje i prolaska kroz detalje kako će ta uloga zaista i izgledati, već sam bila na 80% odgovora DA. Kada sam prespavala i posložila raspored, definitivno sam odlučila pristati. Ne mogu reći da je bilo preteško ubaciti se u ulogu jer ni u ulozi voditeljice nisam izgubila 'Sanju'.

Bili ste na svom terenu kao trenerica u tri sezone showa, ali voditeljski posao je novost za vas, jeste li imali tremu i što vam je bio najveći izazov?

Postojala je trema prvih 5 minuta, istina, i onda je otpočela proba. To je bilo dovoljno da shvatim da ću se bez problema snaći. Nisam sama, vode me cijelo vrijeme tako da ne mogu baš lako zalutati.

Je li vam Marijana dala koji savjet prije nego vam je prepustila svoju poziciju?

Mare je bila super, puno riječi podrške između kojih i da je ona bila jedan od inicijatora ove ideje. Svakako mi je dala do znanja da vladam time i da ću se bez problema jako brzo ubaciti u taj film, al 'u svom stilu'.

Što kažete na nove trenere u showu, kako se snalaze s natjecateljima i jeste li možda vi za njih imali kakav koristan savjet?

Naravno da kao kolege prokomentiramo određene situacije, ali svaka osoba ima svoj pristup i mislim da se Maja i Edo jako dobro snalaze i unijeli su svoj stil, nova znanja i metode, a znamo da je svaka promjena dobrodošla.

Kakvi su natjecatelji ove sezone, kako se nose s treninzima i što im je najveći problem?

Kandidati su, kao i uvijek zanimljivi i svoji, a podijeljeni ponovo na način koji će napraviti dobar i zanimljiv zaplet sezone. Za treninge ne mogu baš previše reći, jer nisam u ulozi trenera, ali se ispreplićemo po pitanju prehrane i kad bih trebala izdvojiti kamen spoticanja ove sezone, to bi bila prehrana.

Jeste li možda još u kontaktu s nekim od bivših natjecatelja Života na vagi i pratite li njihov napredak nakon showa?

Jesam naravno, sa jednim užim krugom sam u redovitom kontaktu i ostali smo bliski. Sa dvojicom i dalje poslovno surađujem. Petar Tucman je savjetnik za prehranu u mojom LeeZona programima i projektima, a samostalno pohađa online Oxford školu za nutricionizam; te Luka Smoljo koji je asistirao na treninzima, a sad je postao student na Višoj trenerskoj.

Tko je vama bio najveće iznenađenje u sezonama u kojima ste bili trenerica?

Iskreno ne znam kako bih na to odgovorila. Više se radilo o nekim situacijama i odlukama koje su se događale nego o osobi. Nekad vas iznenade koliko su aktivni, radišni i predani i ne možete razumjeti kako su se uopće našli u ovoj situaciji. Ali nekad zaista i nije tako jer nemojmo zaboraviti da nije lako postati pretio, to sa sobom nosi dug period poricanja problema i to se ne rješava preko noći. Možda najveći problem kod kandidata nastane kad gubitkom određenog broja kilograma, odnosno 'vanjskom' promjenom, misle da su dobili i sve unutarnje bitke. Tad kreće mentalno-emotivni zapetljanac i tad vas najviše iznenade.

Kao trenerica u showu ste bili dosta strogi, hoćete li gledateljima u novoj ulozi pokazati svoju drugačiju stranu?

Hahaha, super mi je da to tako izgleda. Ne mislim da sam stroga, samo mislim da imam standarde jer je jako teško uspjeti u ovakvim zahtjevnim projektima ako toga nema. U trenutnoj ulozi je naravno, malo drugačije, međutim ima mene i ovdje.

Kako vi ljude motivirate da vode više računa o svom zdravlju i tjelovježbi, što je ključno?

Pokušajem i pogreškom. U početku sam radila greške da sam sve htjela dati i prenijeti, i vrijeme i znanje i energiju, misleći da će tako biti najbolji prijenos motivacije. Iskustvo je ipak pokazalo da mora postojati balans davanja, odnosno da je svačije 'buđenje' i motivacija u potpunosti njegovo. Imamo odlično razrađen projekt koji je prepun informacija, savjeta i naše pomoći uživo, gurajući lagano ljude izvan granica poznatog i komfora, ali tko će to prijeći nije na meni. Buđenje i želja za prelazak u zdravi i aktivni lifestyle je potpuno individualna, a proces je multidisciplinaran i realno, ne dolazi preko noći. Možda bih izdvojila da je najbitnija dosljednost, svakodnevnost, svijest o potrebnom vremenu za promjene i vjeru u sebe i svoju intuiciju.

Postoje li kod vas dani u kojima vam se ne da odraditi trening i pronalazite isprike zašto ne vježbati taj dan?

Apsolutno postoje dani kad mi se ne da vježbati i apsolutno ne postoje isprike. Kad takav dan pa i tjedan dođe, mirne duše zakaučarim, odmorim, čitam, odem na cugu ili bilo što drugo. Moj životni stil je zaista aktivan i to zdravo aktivan, pri tome mislim da nisam u nekom vrhunskom sportu gdje se ide i preko granica zdravlja. Ako smo povezani sa svojim tijelom kao najboljim prijateljem, onda nema razloga da ga forsiram u trenucima kad on privremeno 'digne ručnu' jer za to postoji razlog. Sve je stvar balansa.

Vi ste jedina licencirana trenerica u Hrvatskoj za program Bodyshred, o čemu se točno radi i kako ste postali jedina osoba koja kod nas ima ovu licencu?

To je licenca američke trenerice „Biggest loser show-a“ (kod nas Život na vagi) i to je zaštićeni oblik metaboličkog načina treninga, konkretno onog najdirektnije usmjerenog na uspješan gubitak kilograma dugoročno. Specifičnost toga je da on utječe na funkcionalnost metabolizma, odnosno da osobe pojačano gube i u periodima mirovanja jer nije ideja da se 'navučemo' na trening i samo tad smo u deficitu. Ideja je da vratimo tijelo u optimalno stanje i ravnotežu, homeostazu, tada se svi sustavi usklađuju. Takav oblik treninga (metabolički) osobno prakticiram i vodim već godinama, a za tu licencu otišla sam u SAD jer nema opcije polaganja igdje drugdje. Na LEEZONA ONLINE portalu (https://leezona.rtl.hr/shop/leezona-online/ )postoji puno takvih online treninga i programa u snimljenih u realnom vremenu, a zadnjih par godina sa svojim trenerskim timom u projektu LEEZONA UŽIVO (https://leezona.rtl.hr/shop/uzivo/ ) provodimo programe koji su najbliži opisom 'Život na vagi za pravo' gdje provodimo cijeli program takvih treninga uz sav potrebni popratni sadržaj (kontrola prehrana, psihologija, organizacija itd.).

Snowboard, surfanje, trekking, planinarenje, brdski biciklizam, penjanje, joga neke su od vaših aktivnosti koje volite, jeste li od malena bili tako zagrijani za sportske aktivnosti?

Odrasla sam doslovno u dvorani viseći sa karika, razboja i slično. Mama mi je također profesor tjelesnog i vodala me sa sobom posvuda. Može se reći da sam oduvijek bila aktivno dijete, a prva ljubav mi je bila karate, Ninje i Brus Lee (od tuda mi i nadimak ;)

Iz vašeg iskustva u čemu ljudi najviše griješe kad je u pitanju skidanje viška kilograma, kada posustaju najviše u kojim situacijama?

Ljudi misle da postoje prečice, misle da je to nešto čime će se sad pozabaviti i onda se vratiti na staro. Najviše griješe jer ne razumiju da je upravo taj način života ono što moraju promijeniti. Možda najjednostavnije rečeno, nisu spremni na to da promjene navika traju i da će izvlačiti dubinu suočavanja sa nekim dijelovima sebe, a za to nisu spremni. Generalno, ljudi ozbiljne (duboke) probleme žele riješiti površinski iz jednostavnog razloga što ne žele priznati da imaju problem. A svako (ozbiljnije) zastranjivanje u neki oblik bijega (svejedno da li se radi o hrani, cugi ili pak društvenim mrežama npr.) uvijek predstavlja svojevrsni bijeg od sebe i pravih problema.



Koji je vaš najveći porok kada je u pitanju hrana, čemu teško možete odoljeti?

Ozbiljni sam gurman i teško izdvajam neku hranu kojoj odolijevam, bilo slanu, ljutu ili slatku! Mogu vam reći da ne volim tripice, janjetinu i školjke, u zadnje vrijeme meso jedem izuzetno rijetko, a za sve ostalo se bilježim uvijek i svugdje. Potrebno je naglasiti da moje obožavanje hrane ide u smjeru 'prave', žive hrane što je više moguće iz organskog uzgoja i sa OPG-a, izvornih i što više novih, tradicionalnih okusa gdje god se nalazila. Obožavam putovanja i degustacije specijaliteta tog kraja. Apsolutno nisam ljubitelj gotove i umjetne hrane i fast food-a, što ne znači da neću završiti na odličnom hamburgeru na preporuku.

Osim sporta i tjelovježbe koji su i vaš posao što vam je velika strast?

Putovanja. Otkrivanje novih kultura, nove energije ljudi i krajeva, novih akcija, novih delicija. Priroda, svi oblici aktivnosti i neaktivnosti u prirodi. Životinje, uživo, na dokumentarcima, na putovanjima, u svakom obliku. Surfanje na valovima i sve što nosi život na plaži.

Jeste li vi ikada bili na dijeti?

Da, negdje u 5., 6. osnovne sam zaključila da imam viška kila, vjerojatno je to bilo popularno u školi tad pa sam jela tost, prepečenac (jer je prepečenac dobar za mršavljenje, je l' tako?) sa naravno, paštetom, jer tko je imao išta drugo u frižideru tad. To iskustvo je trajalo nekih dva dana. Moja životna filozofija i dijeta ne idu zajedno, jako dobro poznajem problematiku i matematiku unosa i potrošnje i jako volim finu hranu da bih si išta uskratila. A o dijetama imam puno toga za reći, nekom drugom prilikom…