Vampirica Olja iz 'Večere za 5': Suprugova smrt stvorila mi je bol i frustracije

Zanimljiva i neobična, ukratko bismo mogli opisati natjecateljicu Olju Einfalt koju ovaj tjedan gledamo u showu "Večera za 5 na selu". O njezinom nastupu u showu će se zasigurno dugo pričati jer ova umjetnica, dizajnerica i vlasnica brenda Skandal u RTL-ovoj emisiji će se pojaviti u pet različitih uloga i to prvi dan kao Japanka, drugi Cajka, treći Vampirica, četvrti magistra farmacije dr. Olja i peti dan će biti prava Olja, a na večeri će svojim gostima poslužiti i pravu krv. Od ožujka ove godine Olja je odlučila biti vampirica i kroz svoju novu ulogu željela je ukazati kako živimo u društvu vampira, a odluku da će biti vampirica donijela je na svoj rođendan 11. ožujka.

- Naime, okolina me je stalno sputavala i upućivala na moje godine i pojedine obrasce ponašanja koji idu ili ne idu u skladu s mojim godinama. Odlučila sam stati na kraj tome i postati vampirica. Ugrizao me vampir, rođena sam u 14. stoljeću i živjet ću vječno! To je poruka kako su godine samo broj i da se ne trebamo stavljati u okvire koje nam društvo nameće u određenim godinama. Osim toga, ta uloga ima i drugo značenje – mi smo društvo vampira! - tvrdi ova 37-godišnja Splićanka i kaže nam kako se toliko potrudila oko svojih uloga za "Večeru za 5 na selu" da joj je produkcija rekla da imaju dojam da su došli na set španjolske sapunice koliko je truda uloženo u sve. - Osmislila sam cijelu scenografiju, styling i čak sam išla i na tečaj plesa jer na svojoj večeri ću zaplesati i vampirski ples - govori nam kreativna Olja koja je slikarica ali je shvatila da je slikarstvo osamljeno i da se kroz slikarstvo osoba brzo zatvara u svoj svijet u kojem postoje samo slike koje crta i zato se počinje amaterski baviti glumom, a sve to dovodi je do performansa kojima se intenzivnije počinje baviti nakon smrti voljenog supruga.

- Kad mi je suprug preminuo bila sam u situaciji gdje sam se morala početi boriti sa svim mojim demonima. Nas dvoje smo dugo bili u braku, i njegov odlazak je meni i našoj kćeri stvorio bol, traume i frustracije i ostala sam sama u našem zajedničkom poslu i tada mi se javila potreba za buntom i potreba za pravdom. Morala sam reagirati na sve što se dešava, pa je tako moj performans u mesnici nastao zbog toga što kada sam ostala bez supruga mnogi naši najbliži prijatelji mi se nisu javili niti pružili ruku pomoći i htjela sam kroz taj video pokazati kako je bešćutnost društva svugdje prisutna i kako smo se spustili na jedan životinjski nivo. Ušla sam u tu mesnicu gdje su visjeli komadi mesa i kroz taj videa pokazujem kako između mene i tih komada nema nema nikakve razlike. Jedni prema drugima se odnosimo bešćutno i životinjski a prema životinjama se odnosimo kao da nisu živa bića poruka je da se osvijestimo i željela sam ukazati na neke stvari koje nam se događaju. - objašnjava nam Olja. Dizajnerica je i nakita koji je popularan na američkom tržištu a sve više ga traže i naše poznate osobe poput Andree Šušnjare koja ga je nedavno nosila u spotu za novu pjesmu. Svake godine njezin nakit se nalazi na sajmu “Burningman” u Nevadi i za taj sajam svake godine Olja osmisli novu kolekciju, a taj nakit polako se probija i na hrvatsko tržište.

- To su malo odvažniji komadi nakita koji djeluju kao kostimi, ali imam i drugačiji nakit koji je isto odvažan, ali čini mi se da ga se naše djevojke boje nositi jer nije iz izloga Zare i boje se eksperimentirati. Žene se boje u Hrvatskoj pokazati svoj seksepil i to je šteta, trebaju tu barijeru otkloniti - poručuje svestrana Olja.