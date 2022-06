Bivša supruga katarskog princa pronađena je mrtva. Supruga je optužila za zlostavljanje njihove kćeri

U svom domu u Španjolskoj mrtva je pronađena bivša katarska princeza Kasia Gallanio. Njezino tijelo je pronašla policija i objavili su kako na tijelu nisu pronašli tragove fizičkog nasilja, a neki mediji pišu kako se sumnja na predoziranje. Kasia je javnosti poznata kao treća supruga Abdelaziza bin Khalife Al-Thanija s kojim ima troje djece i vodili su borbu za skrbništvo. Ona je supruga optužila da je zlostavljao jedno od njihove troje djece.

S druge strane njezin suprug je tvrdio kako je Kasia psihički nestabilna te da se bori s alkoholom i depresijom. Njezini prijatelji tvrdili su kako su te optužbe čista laž jer je Kasia brižna majka. Kasia je živjela u Španjolskoj dok su njezina djeca živjela s ocem na luksuznom imanju u Parizu. Nakon što četiri dana nije mogla locirati svoju majku, jedna od Gallaniovih kćeri kontaktirala je policiju koja je bivšu princezu pronašla mrtvu u njezinom domu.Iako svoju djecu nije viđala često, Kasia je na društvenim mrežama uvijek dijelila koliko voli svoje kćeri.

- Nikada ne zaboravite koliko vas volim. Život je ispunjen teškim i dobrim trenucima. Ne zaboravite tko ste i budite hrabre. Učite iz svega što možete i budite moćne i suosjećajne žene, znam da možete. Voli vas mama, napisala je Gallanio u jednoj objavi na Instagramu koju je posvetila svojoj djeci. U jednom intervju je rekla kako su njezine kćeri blizanke htjele živjeti s njom i kada su se preselile u Španjolsku otac je prekinuo svaki kontakt s njima.

- To je jako tužno jer djeca trebaju oba roditelja. Mala ne smije razgovarati sa mnom što me izuzetno rastužuje jer od oca dobiva puno materijalnih stvari pa je to gotovo kao manipulacija i ucjena. Kao da mi nedostaje dio tijela - rekla je nedavno.

VIDEO Meghan Markle odala počast žrtvama masakra i izazvala burne reakcije