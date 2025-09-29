Bivša natjecateljica TLZP-a pohvalila se lijepim vijestima: 'Sada je to i službeno'

Hrvatska pjevačica Marcela Oroši izrekla je sudbonosno "da" svom dugogodišnjem partneru Franu, a radosnu je vijest objavila na svom Instagram profilu. Uz seriju romantičnih fotografija, 32-godišnja Crikveničanka uputila je emotivnu poruku. - Fran, za mene si oduvijek bio moj 'zauvijek', ali sada je to i službeno. Ne bi bilo fer da kažem da je ovo bio najljepši dan, jer sam blagoslovljena što sam već doživjela toliko predivnih dana. Ali mogu reći da je 26. 9. 2025. bio sigurno jedan od najposebnijih. Udala sam se za svog buddyja, okružena najdražim ljudima - napisala je Marcela, a čestitke obožavatelja odmah su preplavile komentare.

Za svoj poseban dan Marcela je zablistala u elegantnoj vjenčanici bez naramenica s profinjenim čipkastim rukavima i raspuštenom, valovitom kosom. Ljubavna priča para ima i filmski uvod, a pjevačica je ranije otkrila detalje nezaboravne prosidbe. Njezin Fran priredio joj je jedinstveno iznenađenje. - Ja sam iz Crikvenice, s mora, dragi mi ima barku, pa smo otišli u našu najdražu uvalicu. Kupali smo se i on je odglumio da je izronio prsten s dna i onda me zaprosio - ispričala je Marcela. Ova gesta bila je savršen uvod u zajednički život koji su sada i službeno započeli.

Podsjetimo, publika ju je, osim po nastupu na Dori, najbolje upoznala u showu 'Tvoje lice zvuči poznato', gdje je oduševila naciju svojim transformacijama u Doris Dragović i Vesnu Zmijanac. Transformacija u Doris i izvedba pjesme 'Dajem ti srce' donijela joj je pobjedu. Njezin nastup bio je emotivan i snažan, a stasom i glasom na pozornicu je uspješno donijela lik jedne od najpoznatijih domaćih pjevačica, što su prepoznali članovi žirija i ostali kandidati. „Hvala vam svima – ekipa, žiri, voditelji – hvala! Doniram nagradu mojoj predragoj udruzi ‘Uspjeh’ iz Crikvenice“, poručila je Marcela nakon pobjede, a za svoj nastup dobila je brojne pohvale.