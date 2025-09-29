Pjevačica Marina Perazić, žarila je glazbenom scenom bivše države. Pamtimo je po hitovima grupe 'Denis & Denis', ali i po burnom životu i karijeri koja je prkosila konvencijama. Naime, ova glazbenica 80-ih je imala status najvećeg seks simbola regije. Iako je od vremena kada je nastupala s grupom ''Denis & Denis' prošlo već gotovo 40 godina. Nakon što je postala jedna od najvećih zvijezda ovih prostora, Perazić se preselila u New York. Kako je jednom prilikom rekla, slava ju je gušila i nikada nije htjela biti poznata.

- U Ameriku sam otišla nakon 4 i pol godine jako intenzivne karijere. Mi smo postali slavni preko noći, to je sve došlo iznenada. Ono što me najviše opterećivalo je gubitak privatnosti. Očekivala sam okej, kad dođem u Zagreb, onda je normalna stvar, imam neki koncert, da ću poslije davat autograme i slikat se, ali kad sam u Rijeci hodala, to je bilo strašno. Prosto nisam mogla ić' od stana do none, a da za mnom ne trče - izjavila je ranije za InMagazin. Zbog toga se preselila u New York, prihvativši tako poziv dugogodišnjeg partnera i bubnjara grupe EKV Ivana Fecea Firčija.

Bila je najfatalnija žena bivše države, a evo zašto je napustila Hrvatsku

- Sudbonosno pitanje "hoćeš ić' sa mnom u Ameriku?" bilo je pred Milanom Mladenovićem. Ja sam rekla da. Nikad se nismo oženili, ali to je bilo to sudbonosno da. On je otišao, nakon šest mjeseci sam ja otišla za njim. To je bilo '88. u 10. mjesecu. Puno prije onih svih nemilih događaja na ovom podneblju. Nažalost, da sam bila tu, da nismo otišli, vjerojatno bi doživjela isto to što je doživjela Mira Furlan. Jer je on iz Novog Sada, ja sam iz Rijeke, nitko nikad nije razmišljao o tome. Nije bilo bitno kakvo je njegovo podrijetlo, nit je danas bitno. Ali jednostavno mislim doživjeli bi velike neugodnosti - ispričala je Marina.

Danas su ona i Ivan roditelji dvije kćerke - Mije Katarine i Lune Marije. One su izrasle u prave ljepotice, a još uvijek žive u New Yorku gdje se Perazić planira vratiti uskoro. - One su naši sponzori, s obzirom da su one američke državljanke, tako da će biti sponzori mami i tati da dobijemo američke papire, za koji dan predajemo to - priznala je u ožujku prošle godine Marina koja želi biti najbolja baka.

Perazić je sada u novom intervjuu za Story ponovno objasnila da se zbog unuka planira preseliti u New York.

- U Rijeci sam svoja na svome, a grad koji najviše volim nakon Rijeke svakako je New York, rodni grad mojih kćeri u kojem jedna živi već devet, a druga sedam godina. Jedino sam sigurna u to da želim biti od pomoći svojim kćerkama kad stignu unuci, tako da me New York očekuje u budućnosti, a do tada ga s ogromnim zadovoljstvom povremeno posjećujem.