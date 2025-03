Marcela Oroši briljirala kao Doris Dragović i odnijela pobjedu: 'Doniram nagradu ovoj udruzi iz Crikvenice'

Druga epizoda showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je eksploziju emocija, spektakularnih transformacija i izvedbi koje su publiku i žiri ostavile bez daha, a nakon zbrojenih bodova, pobjedu je odnijela talentirana Marcela Oroši koja je briljirala kao Doris Dragović, izvevši legendarnu pjesmu 'Dajem ti srce'. Njezin nastup bio je emotivan i snažan, a stasom i glasom na pozornicu je uspješno donijela lik jedne od najpoznatijih domaćih pjevačica, što su prepoznali članovi žirija i ostali kandidati. „Hvala vam svima – ekipa, žiri, voditelji – hvala! Doniram nagradu mojoj predragoj udruzi ‘Uspjeh’ iz Crikvenice“, poručila je Marcela nakon pobjede, a za svoj nastup dobila je brojne pohvale. Mario Roth nije skrivao emocije: „Marcela, donijela si Doris na neki svoj način. Ja čujem tu jednu malu rašpicu u tvom glasu. Ono što je fascinantno jest da i nakon toliko godina – ova pjesma je izašla '93. – ona i dalje mene osobno diže u takve visine i ispunjava moje srce i dušu jednim velikim ponosom. Ti si to uspjela prenijeti svakom riječju, svakim ispjevanim stihom i bila si sjajna, zaista!“ Goran Navojec nadovezao se riječima: „Gledao sam te, zaista si me dirnula. Predivno si oživjela i otpjevala ovu pjesmu. Meni je ovo jedna od najljepših pjesama o našoj predivnoj domovini i sad te ja samo pitam – kad bi barem ovi ljudi koji nas vode, naši političari, bili jedan posto toliko lijepi koliko je ova naša zemlja i koliko je ova naša pjesma, gdje bi nam bio kraj?“

Nakon pobjede, Marcela je podijelila svoje dojmove s nastupa: „Na nastupu mi je bilo stvarno magično jer ova pjesma je emotivna i posebna, i zaista sam osjetila svaku riječ. Pokušala sam biti i Doris, ali isto tako i Marcela, koja osjeti taj tekst. Stvarno sam sretna jer sam pobijedila s ovom pjesmom, a komentarima žirija sam prezadovoljna – oni su divni! Sve što su rekli bilo je predivno, a ono što je rekao Goran Navojec – slažem se s njim sto posto.“

Emisija je započela energično uz Meri Andraković koja je utjelovila Indiru i grupu Colonia te izvela hit 'Najbolje od svega', a atmosferu je do usijanja dovela i sama Indira koja joj se pridružila na pozornici. Mario Roth pohvalio je izvedbu riječima: „Meri, ja sam zaista mislio da će ovo večeras biti neka malo mirnija Indira, jer je ovo jedan od njezinih najmirnijih spotova, gdje je ona senzualna. Međutim, ti si otvorila večerašnju emisiju upravo onako kako se treba otvarati! Ono što sam očekivao, to sam od tebe večeras i dobio, svaka čast.“

Nakon Meri, na scenu je u raskošnom izdanju stupio Marko Bošnjak, transformirajući se u Madonnu s njezinim kultnim hitom 'Vogue'. Goran Navojec nije skrivao svoje oduševljenje: „Prvo da raščistimo – bio si fantastičan! Ono što me posebno fasciniralo je kako vladaš falsetom. Fizički si donio apsolutno njezinu dozu senzualnosti na koju ona bazira svoj nastup, pogotovo u ovoj fazi karijere. Ja bih to nazvao rezerviranom zainteresiranošću i to si stvarno napravio besprijekorno.“

U drugoj epizodi Igor Cukrov postao je Elton John, a megahitom 'I’m Still Standing' rasplesao je publiku i žiri, zbog čega je Goran Navojec zaključio: „Mi smo vidjeli jednog fantastičnog, frapantnog, šarmantnog, ekstravagantnog i nonšalantnog Eltona Johna!“

Jedan od najzabavnijih trenutaka večeri dogodio se uz Domagoja Nižića, koji je utjelovio Alku Vuicu izvevši njezinu poznatu pjesmu 'Varalice', a na pozornici mu se pridružila i sama Alka! Minea je s oduševljenjem komentirala: „Domagoj, ja jako volim energiju naše Alke i moram priznati da je s njom uvijek zabavno i veselo. Bio si zabavan u prvoj epizodi, a zabavan si i danas! Jako je teško izvoditi Alkine pjesme. Ona je posebna i unikatna, i to je vrlo zahtjevan zadatak, ali ti si ga iznio na svoj šaljiv i simpatičan način. Uživaj i zabavljaj se!“

Sirovu energiju Damiana Davida iz grupe Måneskin na pozornicu je donio Devin Juraj, izvodeći pjesmu 'I Wanna Be Your Slave'. Kao zanosni Damiano, Devin je apsolutno zavladao scenom, što je primijetila i Minea poručivši: „Ja mislim da će sad svi komadi u Zagrebu i šire poludjeti za tobom! Sve dame ovoga svijeta! Ajme, kakva energija! Što je ovo bilo?! Ti si lud, lud, lud! Devine, bravo!“

Bezvremensku baladu 'Volim te, budalo mala' izvela je Mada Peršić u ulozi Frane Lasića, a Enis Bešlagić joj je poručio: „Jako zabavno i šarmantno! Već smo mi znali da si ti tu limitirana s pokretima i koreografijom, ali ti si taj zadatak ispunila koliko god se činilo teško.“

Pobjednica prve epizode, Stela Rade, donijela je pravu eurovizijsku atmosferu uskočivši u ulogu grupe Hurricane uz zabavne ritmove pjesme 'Loco Loco'. Mario Roth bio je impresioniran: „Stela, bila si drčna, bila si bezobrazna, bila si seksi! Ovo je bio nastup s Eurosonga! Sve što su te tri djevojke tamo izvele, ti si večeras izvela na našoj pozornici! O tvojim vokalnim sposobnostima ne moram ništa reći – pokazala si ih u prvoj, a sada i u drugoj epizodi. Do trinaeste emisije, znam da ćemo se svi ježiti!“

Druga epizoda omiljenog showa 'Tvoje lice zvuči poznato' donijela je pravu glazbeno-plesnu senzaciju, a kandidati su još jednom pokazali iznimnu posvećenost i talent. Pred njima su novi izazovi, još nevjerojatnije transformacije i nezaboravni trenuci koji će oduševiti publiku i žiri već idućeg tjedna na Novoj TV!

