Trzaviće između Martine Tomčić i Bilmana počele već u prvoj epizodi 'Supertalenta': 'Davore, molim te!'

Anica Perić demonstrirala je iznimnu energiju i jak karakter na pozornici Supertalenta, ostavivši žiri u potpunom šoku. ''Još kao mala djevojka sanjala sam da budem jaka djevojka, koja će imati čvrst karakter i koja će se izboriti za svoje snove. Dolazim iz Trogira, u Zagreb me doveo studij teologije. Meni moja vjera života vrijedi iskreno, to mi je baza na neki način, često kažem da u životu imam ta dva vesla bez kojih ne mogu. To su mi vjera, molitva, susret s Bogom, a s druge strane neka aktivnost, pred publikom izvoditi svašta. Definitivno imam potrebu da se izrazim kao osoba u skrovitosti, u samoći, i imam potrebu da se izrazim pred ljudima, da pokažem sve svoje talente i sposbnosti. Pokazat ću vam jednu moćnu energiju, jedan moćan karakter, malo će izgledati ko iz superherojskih filmova, bar iz moje perspektive. Ovo što ću vam danas pokazati je jako opasno, nemojte pokušavati kod kuće'', objasnila je Anica prije nastupa, a njena najava bila je na mjestu.

Članovi žirija bili su fasinirani nastupom. ''Ovaj tvoj nastup za mene je bio poprilično bolan, jer svaki put kad si ti napravila ovaj pad, Maja me primila za ruku tako jako da vjerojatno imam šljive'', izjavio je Davor Bilman s dozom humora.

''Anice, kako sam se ja prevarila, ja sam mislila da si ti u tremi, da nemaš pojma što radiš, baš sam se preračunala, ovo nisam očekivala. Imaš ogroman talent i jako si puno radila u te tri i pol godine'', komentirala je Maja. ''Ovo nismo očekivali. Ti si nama dokazala da nam nikad ne može dosadit ovakva vrsta nastupa i to jako puno znači, s tobom nismo imali pojma gdje ćemo završiti'', dodao je Fabijan. ''Anice, baš ovako kad slušam kolege, imam potrebu svoj tijek misli za vrijeme tvog nastupa ti predočiti, a to je sljedeće. Dakle, mi u Supertalentu volimo se jako nakačiti na vještinu, ti si meni večeras bila primjer ludosti i hrabrosti zapravo atipične vještine. Kod tebe je fleksibilnost zapravo upitna, u smislu ne ideš u ekstremnu fleksibilnost, ali i dalje nam nudiš nevjerojatnu vještinu, drugačiju vrstu vještine i hrabrost i ludost od koje zaista zastaje dah, mene si držala budnom od prvog do zadnjeg trenutka, bravo'', rekla je Martina, pri čemu ju je Bilman pokušao prekinuti, što je rezultiralo njenim karakterističnim pogledom i molbom da je pusti završiti komentar. Rezultat je bio očekivan - Anica je prošla u sljedeći krug sa sva četiri pozitivna glasa.