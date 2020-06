Bivša cura našeg nogometaša ne obazire se na glasine o njemu, a nakon zadnje fotke komentari pljušte

Ljeto je počelo - napisala je manekenka Tea Slavica (21) u opisu fotografije na kojoj pozira u bazenu jedne vile na otoku Krku gdje se trenutno odmara s prijateljicom i misicom Miom Pojatinom. Njih dvije su se, naime, zbližile nakon prošlogodišnjeg izbora ljepote, a na društvenim mrežama svoje pratitelje su zarazile ljetnim vibrama objavljujući fotografije iz bazena gostujući u luksuznoj vili u Klimnom na Krku.

Inače, prema informacijama koje stoje na Bookingu noćenje u vili po osobi iznosi oko tisuću kuna, ali taj iznos ne iznenađuje s obzirom na opremljenost i pogled koji se pruža iznad objekta. S fanovima su podijelile kako provode vrijeme partijajući, kupajući se te pijući šampanjac u bazenu.

Nakon što je pozirala uz rub bazena, vjerni fanovi pohvalili su Teinu manekensku figuru.

"Ljepotica", "Savršena", "Koja si ti bomba od žene" samo su neki od komentara na objavljene slike.

Lijepa Zagrepčanka koju je javnost upoznala u veljači prošle godine kao djevojku našeg nogometaša Brune Petkovića u poruci nam je prošlog listopada napisala “da je Bruno Petković od sada slobodan dečko”. Sa svog Instagram profila, na kojem ima oko 7,000 pratitelja, obrisala je tada sve slike s Dinamovim igračem. Na istaknutim pričama koje se nalaze na njezinom profilu još uvijek se mogu vidjeti neke zajedničke fotografije sada već bivšeg para. Nakon što smo ju upitali o razlozima prekida rekla nam je kako “ne želi davati komentare na svoju bivšu vezu”, čime nam je potvrdila da je između njih zaista gotovo.

Kontaktirali smo i Petkovića koji nam također nije htio davati nikakve komentare vezane uz prekid s Teom Slavicom. Nekoliko sati kasnije, i s njegovog su Instagram profila nestale njihove zajedničke fotografije. Tko je koga ostavio još uvijek nije do kraja jasno, no sigurno je da par već neko vrijeme imao problema u vezi koja je rezultirala prekidom.

Njihova ljubavna priča započela je preko društvenih mreža, a ubrzo nakon toga Bruno je Teu pozvao na prvi spoj. Zbog raznih obaveza, prohodali su nekoliko mjeseci poslije. Tea je Brunu do sad pratila na svim njegovim utakmicama, što je često objavljivala i na društvenim mrežama.

- Prije utakmice, moja dužnost kao djevojke je da ne nabijam nikakav presing, te da budem tu ako treba razgovor i da mu stojim kao podrška - rekla je 21-godišnjakinja prije nekoliko mjeseci u razgovoru za jedne hrvatske dnevne novine. Jedno drugome bili su velika potpora, što je potvrdio i Bruno u jednom od svojih intervjua. - Uz moju obitelj i prijatelje, najveća podrška mi je Tea. Ona me podržava svaki dan - komentirao je za medije u ožujku. Tea studira međunarodno poslovanje na Rochester Institute of Technology u Zagrebu. Ove je godine osvojila titulu prve pratilje na natjecanju za Miss Universe Hrvatske, no ipak ne voli kada ju u javnosti oslovljavaju kao manekenku.

- Kada mediji pišu o meni, uvijek navode da sam manekenka, a to je najmanji dio mog života. Bila sam na nekoliko revija, bila sam pozvana i u Milano, ali škola mi je bila bitnija, nisam htjela toliko izostajati. Nikada nisam, zapravo, htjela biti manekenka - ispričala je medijima prošle godine.

Za Brunu se odnedavno šuška da ljubi bivšu suprugu poznatog nogometaša Jerka Leke, Ivu Šarić.

Nogometaš i manekenka zajedno su viđeni dva vikenda zaredom u svibnju na večeri, a krajem prošle godine družili su se i tijekom intervjua koji je Iva s Brunom radila za HRT-ovu emisiju 'Klub 7'. Tada je odlično raspoložen nogometaš odgovarao je bez zadrške na Ivina pitanja i cijelo vrijeme ju nasmijavao svojim dosjetkama. Bruno je progovorio o početcima svoje karijere, otkrio je tko mu je najveća podrška u karijeri, a kazao je i kako da nije nogometaš vjerojatno bi bio glumac, a ekskluzivno je tada progovorio i o svom ljubavnom životu.

- Sretno sam slobodan i lijepo mi je - kazao je tada Bruno Ivi. Podsjetimo, bivša manekenka Iva Šarić ex. Leko (31), bila je u braku s nogometašem Jerkom Lekom od 2012. godine. Osvojila ga je 2008. godine, a četiri godine kasnije održano je vjenčanje u crkvi sv. Josipa na Trešnjevci. Iva je imala 19 godina, a Jerko 32 godine. Prije tri godine počelo se pisati o njihovom razvodu, ali tek su u ožujku 2018. odlučili priznati kako su se razišli. U braku su dobili dvoje djece, sinove Carlosa (7) i Leona (5).

Iako nema službene potvrde od para, vrijeme će pokazati je li na pomolu još jedna romansa između nogometaša i manekenke.

