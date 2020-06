Krenulo snimanje 'Dnevnika velikog Perice': 'To je priča o malograđanskom Zagrebu i erotskoj privlačnosti'

“Jedne divne, tihe majske noći, ti si rekla da ćeš doći na prvi rendez-vous...” Poznatim stihovima Vlahe Paljetka i njegove bezvremenske pjesme “Marijana”, koju su pjevali Otokar Levaj i Mirjana Bohanec, jučer je u jednoj kući u Zagrebu, koja je savršeno rekreirala kuću 60-ih, pala prva klapa serije “Dnevnik velikog Perice”, koja se nastavlja na radnju filma “Tko pjeva, zlo ne misli”. Autor serije i izvršni producent je Albino Uršić, scenaristi su Renato Baretić i Emir Imamović, a redatelj Vinko Brešan..

Komedija s pjevanjem

– Film se bavio tridesetim godinama, a serija šezdesetima. Sve je različito, a opet trudimo se uhvatiti duh filma. To je priča o malograđanskom Zagrebu i erotskoj privlačnosti glavnih likova koja se nikad ne realizira. Mi smo napravili novu priču o malograđanskom Zagrebu i opet postoji erotska privlačnost između glavnih likova. To je ono što je Krešo Golik nazvao komedijom s pjevanjem – dodao je Brešan. U seriji ćemo tako ponovno moći čuti neke pjesme iz filma poput “Ja ljubim”, ali i šlagere koji su obilježili šezdesete, od Vice Vukova i Drage Diklića do Jimmyja Stanića i drugih.

– Okosnica priče je da čovjek u srednjim godinama otkriva talent koji je zanemario i pokušava postati šlager-pjevač. Tu sad dolazimo do erotskih tenzija između Perice i kolegice iz njegove škole koju igra Iva Babić. Njezina oca, koji je zastavnik, glumi Nikola Kojo. Veseli me da ova priča nije politična, nego ima svoj komični i erotski element. Bit će puno eksterijera i velikih scena. Snimat ćemo ispred HNK, Sokola, u Maksimiru, Vukovarskoj, ali prikazat ćemo i velike scene poplave u Zagrebu 1964. Bit će to masovne scene s puno specijalnih efekata. Naravno, snimat ćemo i u “K Žnidaršiću”. Bit će i čuvenih plesnjaka u Zagrebu i tučnjava na njima – otkrio nam je Brešan još detalja o seriji.

Jedina koja je ponovila svoju ulogu Ane je Mirjana Bohanec. Kazala nam je da joj je bilo posebno emotivno vratiti se glumi, ali i ulozi koja ju je proslavila.

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Velika očekivanja

– Probudila su mi se sjećanja na film i divan posao koji smo radili s Krešom Golikom. Nedostaju mi moji prijatelji Relja, Mia i Franjo. Žao mi je što ih više nema da zajedno igramo ovu seriju. Nadam se da će serija biti jednako zanimljiva publici, scenarij je jako zgodan, ponovno puno pjevamo. Veselim se ovom poslu nakon dugo vremena – kazala nam je Mirjana Bohanec. Živko Anočić glumit će Pericu, koji je sad 36-godišnjak i želi postati šlager-pjevač.

– Moram priznati da imam pozitivnu tremu jer moramo opravdati očekivanja javnosti. Svi su gledali film i znaju tko je Perica Šafranek – dodao je Anočić.

Otokar Levaj vratio se iz Amerike, u kojoj živi proteklih godina, a u seriji će glumiti brata gospodina Fulira.

– Igram mlađeg Fulira, koji se vratio u Zagreb i ima skrivene planove koje pokušava realizirati preko gospođe Ane. Ona je bila zaljubljena u mojega starijeg brata, a sad gaji simpatije prema meni. Budući da sam rođeni Zagrepčanin, već sam doživio sve te događaje, tako da mi je sve bilo nekako prirodno – kaže Levaj.

Snimanje serije “Dnevnik velikog Perice” trajat će do kraja kolovoza, a na HRT-u bismo je trebali gledati u ovogodišnjoj jesenskoj shemi.