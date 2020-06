Buran život holivudske miljenice: Istetovirala je ime bivšeg supruga, a u bočici oko vrata nosila je njegovu krv

Već kada se kao malena djevojčica prvi put pojavila u filmu “Lookin’ to Get Out” s ocem Johnom Voightom, svi su znali da će Angelina Jolie biti velika zvijezda. Glumica je nedavno proslavila 45. rođendan, a njezina karizma i ljepota još uvijek privlače pozornost javnosti. Jolie je uvijek bila zanimljiva medijima. Ponajviše zbog muškaraca u koje se zaljubljivala.

Prvog supruga Jonnyja Leeja Millera upoznala je 1995. na setu filma “Hakeri” u kojem je prvi put imala jednu od glavnih uloga. U braku su bili do 1999. godine, a Jolie se već godinu dana poslije udala za oskarovca Billyja Boba Thorntona, a iste godine i ona je dobila Oskar za ulogu u filmu “Girl, interrupted”. Ljubav zgodne glumice i 19 godina starijeg Thorntona, kojemu je brak s Angelinom bio peti mnogima je bila neshvatljiva. Romantična i tada još divlja i neobuzdana Angelina bila je toliko zaljubljena da je tetovirala njegovo ime na rame, a oko vrata je nosila glumčevu krv u maloj bočici. No ljubav nije potrajala. Glumac je otkrio da je uvijek mislio da nije dovoljno dobar za nju. Njemu je bilo draže biti doma na kauču, dok je ona svoje slobodno vrijeme koristila za sastanke s političarima, volonterima, dobrotvornim udrugama i agencijama za posvajanje. Jednostavno nisu imali slične interese zbog čega su se na kraju i razveli. A možda je tome kumovala i činjenica da je Angelina stvarno željela posvojiti dijete.

Iako su ona i Thornton 2002. zajedno posvojili malenog Maddoxa iz Kambodže, ona ga je odlučila odgajati kao samohrana majka. Maddox još nije imao ni godinu dana, a Angelina je rekla da je, čim ga je posvojila, znala da zbog njega više ne smije biti autodestruktivna. Jolie je ubrzo postala velika humanitarka, radila je s izbjeglicama u kampovima, skupljala novac kako bi im pomogla, zbog čega je osvojila i nekoliko nagrada. Iako je nakon razvoda neko vrijeme bila sama, za vrijeme snimanja filma “Gospodin i gospođa Smith” upoznala je glumca Brada Pitta. Pitt je još uvijek bio u braku s Jennifer Aniston, a njihova veza bila je sinonim za savršenu vezu slavnih u 90-im godinama. Kada su se Jolie i Pitt zaljubili, a Brad najavio da se zbog nje rastaje od Aniston nastao je skandal neviđenih razmjera. Njihova veza godinama je punila novinske stupce, a svi su ih znali isključivo pod nadimkom Brangelina. Angelinu su optužili da je potpuno slomila kolegicu Aniston. Po kuloarima su komentirali da je hijena i odvratna kradljivica muškaraca. Kako bi izbjegli neumorne paparazze, Angelina i Brad često su putovali. Na jednom od tih putovanja Jolie je odlučila da želi još djece pa je posvojila malenu Zaharu iz Etiopije.

Foto: Profimedia

Godinu dana poslije, u Namibiji se rodila Shiloh, Bradovo i Angelinino prvo dijete. Angelina je ubrzo doživjela veliku obiteljsku tragediju. Naime, njezina majka koja se dugo borila s rakom 2007. izgubila je bitku s tom bolesti. Jolie je osjećala veliku prazninu u životu, pa je odlučila posvojiti još jedno dijete i ubrzo su ona i Brad postali roditelji malenom Paxu iz Vijetnama. Nakon toga odlučili su se zaručiti, a potom su se i vjenčali. Zbog straha da ne oboli od raka kao i njezina majka Angelina se podvrgnula duploj mastektomiji, a nakon što je rodila blizance Vivienne i Knoxa, uklonila je i jajnike. Mnogi su nakon počeli primjećivati da je glumica sve mršavija i krhkija. Nitko nije znao što je pravi razlog tome dok 2016. nije podnijela zahtjev za razvod. Jolie je optužila Brada da je njegov alkoholizam razorio obitelj, a on je potvrdio da nije bio u dobrim odnosima s njihovim sinom Maddoxom, na kojeg je nekoliko puta i fizički nasrnuo.

Šuškalo se da je glumica sretna u vezi s jednim iznimno bogatim biznismenom, no to nikad nije potvrdila, a nije se s njim ni pojavila u javnosti. Ljubomorni Brad nije htio ostati bez prava na djecu, pa je tužio Angelinu, a sudac je odredio da Angelina mora bivšem suprugu dati brojeve mobitela svakog djeteta i odredio raspored za posjećivanje za vrijeme ljetnih praznika. Jolie je u kolovozu prošle godine tvrdila da Brad nije uopće plaćao alimentaciju za djecu od razvoda, no Pittovi odvjetnici to su odlučno opovrgnuli. Iako Jolie još uvijek želi glumiti, sada može birati uloge, a čini se da prednost daje filmovima za djecu jer ih obožava. Dok se mnogi bave Bradovim ljubavnim životom i ženama koje viđa nakon Angeline, čini se da je njoj mnogo važnije biti s djecom, što je dokazala i jedva susprežući suze kada je pozdravljala sina Maddoxa koji je putovao u školu u Južnu Koreju. Isto tako, Pax, Zahara, Shiloh Vivienne i Knox prate je na svim premijerama, te joj pružaju golemu podršku i snagu.