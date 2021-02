U 80-ima je bila supermodel, a sada se u 6. desetljeću skinula gola i potaknula raspravu

Paulina Porizkova (55) itekako uživa u svom tijelu, a koliko je samouvjerena, pokazala je na svom Instagram profilu pozirajući - potpuno gola!

U opisu fotografije objasnila je kako ju je na to inspirirala toples fotografija njezine vršnjakinje Elizabeth Hurley, koja je zbog iste prozivana od strane javnosti, upravo zbog godina.

Foto: instagram

"Kada sam bila u svojim dvadesetim i tridesetima, što sam manje krpica imala na sebi, to sam bila popularnija. U četrdesetima sam mogla gotovo hodati uokolo gola i ne bi dobila ništa više od najmanje kazne zbog incidenta u javnosti. No, u pedesetima me zbog svega vrijeđaju: 'Obuci se bako', 'Željna si pažnje, jelda?', 'Malo si očajna?', Jadna si'..Zašto je golotinja i biti seksi dobrodošla u ženinoj mladosti, a zabranjena u njezinim zrelim godinama? Zbog muškaraca.", napisala je.

Svoju podužu objavu završila je hashtagovima 'biti seksi nema rok trajanja' i 'negdje između JLo i Betty White'.

Obožavate su oduševljeni fotografijom, ali i riječima.