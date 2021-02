Filip Riđički otkrio što će raditi nakon serije, ali i kako završava 'Crno-bijeli svijet': Svi ćemo plakati

Popularna serija 'Crno-bijeli svijet' od samog početka emitiranja privlači pozornost. Trenutno se na HRT-u emitira četvrta sezona čija je radnja smještena u osamdesete te obrađuje neke od najistaknutijih događaja tog vremena poput Ciboninog osvajanja Kupa prvaka i nuklearne katastrofe u Černobilu.

Iako je emitirana tek osma epizoda nove sezone, od njih ukupno 12, glumac Filip Riđički pratiteljima je na Instagramu otkrio kako završava serija.

- Upravo sam pogledao kraj CBS4. Svi ćemo plakati - napisao je na Instagramu glumac koji je u seriji utjelovio lik studenta i mladog novinara Kipe. Ubrzo su mu se javili pratitelji koji nisu bili oduševljeni Filipovim otkrićem. "Nemoj spojlat", pisali su mu, a on je uzvratio: "Nema spojla, samo velim. Ja sam plakal. Dok sam gledal, jel".

Foto: instagram

Filip je najavio i što mu je u planu nakon završetka serije. - Kad sve ovo prođe radim CBS maraton.Sve sezone, jedan dugi vikend, sa onak deset ljudi s ovog Instagrama - poručio je Riđički.

Foto: instagram

O svojoj ulozi u novoj sezoni 'Crno-bijelog svijeta' nedavno je progovorio i za Večernji list. – Generalno mi je uzbudljivo bilo raditi na rastu tog lika pa se nadam da će publici biti zanimljivo svjedočiti to Kipovo pretvaranje iz balavca u čovjeka. Prvi put Kipo dobiva ulogu, recimo, urednika. Okružen onime što on smatra klinčadijom, najednom on postane autoritet, od čega je tijekom cijele karijere hvatao krivine – kazao je Filip, koji se osvrnuo i na gaf HRT-a kada je 14. prosinca umjesto nove epizode emitirao staru. – Prvo što sam vidio bilo je krivo ime na špici, ali nisam još povezao što se dogodilo. Nakon datuma na uvodnoj sceni i moje sedam godina mlađe face, ostao sam ukopan.

Sobin je poslao poruku u CBS grupu na WhatsAppu: „Ljudi, je li ovo moguće?” i onda mi je sjelo. Pogriješili su. Kako sam se snimao, samo sam puknuo reakciju na Instagram i unutar pola minute završio kao meme i na vašem portalu. Ono što je meni najtoplija senzacija u svemu tome jest to da je upravo ta scena, ta uvodna u dvanaestoj epizodi prve sezone, nevjerojatno, ali prva scena koju sam snimao za seriju. Prva! Ikad. I baš tu prikažu umjesto ganc nove, kao neki “full circle”. To je nekako kozmički genijalno – kazao je glumac.

Foto: instagram