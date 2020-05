Barbara iz 'Savršenog' svima koji joj se rugaju kaže: Uživajte u svom ušljivom životu

Nikolina Tutić, bivša natjecateljica showa "Brak na prvu" objavila je fotografiju na kojoj per automobil marke BMW i nakon toga dobila je nimalo lijepe poruke od korisnika Instagrama kojima je ona odlučila odgovoriti. Rekla je: Kad netko želi vidjeti bilo što ružno na tebi, naći će već nešto. Onaj tko želi vidjeti nešto lijepo, naći će i on. Nije do tebe, do onog je tko gleda. Oči zavisti, zlobe i mržnje vide jedno, oči ljubavi i dobrote nešto sasvim drugo. Pogodilo ju je što je ljudi prozivaju zbog njenog posla konobarice, a ubrzo nakon Nikoline javila se i natjecateljica RTL-ovog showa "Gospodin Savršeni". Barbara Mucić iz "Savršenog" odlučila je poslati poruku svima koji joj poručuju da je sramotno to što radi kao konobarica.

- Jadni bijedni hrvatski narode! Kažete sramota raditi kao konobar? Zašto ste onda ovih dva mjeseca kukali kako jedva čekate popiti kavu i družiti se u kafiću, tko bi vam skuhao kavu da nema nas konobara?! Zadnji je ovo put da se oglašavam povodom ove teme. Dragi moji sugrađani ne morate vi brinuti što ja radim. Ja barem pošteno zarađujem, 70 posto vas ne bi izdržalo niti jedan konobarski dan niti fizički niti psihički - oštrim tonom je počela Barbara svoju poruku i nastavila:

- Kažete konobarice su glupe, ako smo glupe kako vi kažete kako onda možemo zapamtiti nekoliko narudžbi od jednom, kako možemo poslužiti 15-ak stolova odjednom? Može vas biti sram, vidi se da naš narod nema pametnijeg posla u životu, a dam se kaditi da imate više smeća ispred svog praga. Bivša natjecateljica RTL-ovog showa poručila je kako je ona tijekom zadnja dva mjeseca kada je kafić u kojem radi bio zatvoren ona radila kao čistačica i call agent u jednom uredu. - Tako da ne brinete Barbara zna puno toga raditi i sposobnija je od svih vas zajedno. A sada lijep pozdrav i uživajte u svome ušljivom životu koji se sastoji i od komentiranja i pljuvanja drugih - napisala je.

VIDEO Ovim poznatim parovima granice i nacionalnost ništa ne znače