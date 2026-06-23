FOTO Atraktivna Mirta Šurjak iznenadila pratitelje! Objavila fotku na kojoj je u badiću, komentari ne staju

Mirta Šurjak, jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa Hrvatske radiotelevizije, odlučila je iskoristiti lipanjsko sunce i napuniti baterije na najsunčanijem hrvatskom otoku. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju koja odiše ljetnom bezbrižnošću i spokojem. U crnom kupaćem kostimu preko kojeg je ležerno prebacila bijelu košulju, Mirta samouvjereno pozira na šljunčanoj plaži jedne od skrovitih hvarskih uvala.

Iza nje se pruža arhetipski dalmatinski prizor: kristalno čisto more u kojem se ogleda plavo nebo, usidrena bijela brodica i zeleni obronci koji uranjaju u Jadran. Cijela scena djeluje kao savršena ljetna razglednica i bijeg od svakodnevice.

Ipak, ono što je privuklo posebnu pažnju jest kratak, ali znakovit opis fotografije: "Forever For". Iako na prvu djeluje kao jednostavna izjava ljubavi, poznavatelji povijesti znaju da je "For" ili "Pharos" antičko ime za Hvar. Time je novinarka, poznata po svojoj elokvenciji i obrazovanju, poslala suptilnu, ali snažnu poruku o svojoj vječnoj ljubavi i povezanosti s ovim jadranskim biserom.

Njezina objava s Hvara izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari su se ispunili srcima i riječima podrške, a pratitelji su joj poručivali da uživa te hvalili njezin izgled. Poruke poput "Izuzetno ste lijepa i zgodna žena", "Che bella!", "Cudovita" i jednostavna, ali iskrena želja "Uživaj!", pokazuju koliko je Šurjak omiljena u javnosti.