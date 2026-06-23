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NA HVARU

FOTO Atraktivna Mirta Šurjak iznenadila pratitelje! Objavila fotku na kojoj je u badiću, komentari ne staju

Split: Uvijek atraktivna Mirta Šurjak kao voditeljica programa Davis Cupa
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 15:23

Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju koja odiše ljetnom bezbrižnošću i spokojem. U crnom kupaćem kostimu preko kojeg je ležerno prebacila bijelu košulju, Mirta samouvjereno pozira na šljunčanoj plaži jedne od skrovitih hvarskih uvala

Mirta Šurjak, jedno od najprepoznatljivijih lica sportskog programa Hrvatske radiotelevizije, odlučila je iskoristiti lipanjsko sunce i napuniti baterije na najsunčanijem hrvatskom otoku. Na svom Instagram profilu podijelila je fotografiju koja odiše ljetnom bezbrižnošću i spokojem. U crnom kupaćem kostimu preko kojeg je ležerno prebacila bijelu košulju, Mirta samouvjereno pozira na šljunčanoj plaži jedne od skrovitih hvarskih uvala.

Iza nje se pruža arhetipski dalmatinski prizor: kristalno čisto more u kojem se ogleda plavo nebo, usidrena bijela brodica i zeleni obronci koji uranjaju u Jadran. Cijela scena djeluje kao savršena ljetna razglednica i bijeg od svakodnevice.

Ipak, ono što je privuklo posebnu pažnju jest kratak, ali znakovit opis fotografije: "Forever For". Iako na prvu djeluje kao jednostavna izjava ljubavi, poznavatelji povijesti znaju da je "For" ili "Pharos" antičko ime za Hvar. Time je novinarka, poznata po svojoj elokvenciji i obrazovanju, poslala suptilnu, ali snažnu poruku o svojoj vječnoj ljubavi i povezanosti s ovim jadranskim biserom.

Njezina objava s Hvara izazvala je lavinu pozitivnih reakcija. Komentari su se ispunili srcima i riječima podrške, a pratitelji su joj poručivali da uživa te hvalili njezin izgled. Poruke poput "Izuzetno ste lijepa i zgodna žena", "Che bella!", "Cudovita" i jednostavna, ali iskrena želja "Uživaj!", pokazuju koliko je Šurjak omiljena u javnosti.

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Split: Uvijek atraktivna Mirta Šurjak kao voditeljica programa Davis Cupa
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Ključne riječi
Hvar ljeto sunce more badić Mirta Šurjak showbiz

Komentara 1

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Avatar HajdukLika
HajdukLika
15:53 23.06.2026.

I ja objavio fotku u kupaćim. Komentari pljušte …

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