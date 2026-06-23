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POTPUNO ISKRENO

Prvi pobjednik Farme život je posvetio vjeri i obitelji, a ovako odgaja kćer: 'Uče nas na vjerskim susretima'

ARHIVA - 2010. Plo?e: Vjen?anje Rafaela Dropuli?a i Marine Suše
Foto: Grgo Jelavic/PIXSELL
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 08:00

Pobjednik prve sezone showa Story Supernova Music Talents, Rafael Dropulić Rafo, povukao se s javne scene i posvetio obitelji i vjeri

Rafael Dropulić Rafo, koji je 2003. godine osvojio srca publike pobjedom u glazbenom showu "Story Supernova Music Talents", a četiri godine kasnije postao i prvi pobjednik "Farme" danas živi potpuno drugačijim, povučenim životom. Sreću je pronašao uz suprugu Marinu, s kojom je u braku od 2010 godine i zajedno imaju kćer Juliju. Središte njegovog života i temelj na kojem sa suprugom gradi obitelj te odgaja kćer postala je vjera.

U nedavnom intervjuu otkrio je da kćer odgaja onako kako ih uči Crkva i vjerska zajednica. - Nisam baš popustljivi otac, držim do određene discipline, ali baš onako kako nas uče na ovim našim vjerskim susretima i sastancima, ali nisam baš ni onaj fundamentalist, luđak koji će sad maltretirati dijete, nema smisla. Zapravo moje dijete ima apsolutnu slobodu, ali u nekakvim normalnim mjerilima i granicama, što osobno smatram da je zdravo - rekao je Dropulić za IN magazin.

Sjećate li se prvog pobjednika Farme? Posvetio se obitelji i vjeri
ARHIVA - 2010. Plo?e: Vjen?anje Rafaela Dropuli?a i Marine Suše
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Kako i sam kaže, odnosu na period prije 20 godina napravio je značajan životni zaokret. - Moram priznati da mi ovaj mir nekako više paše. Evo, čak sad kad mi je kolega došao i rekao: 'joj, aj molim te dođi dati izjavu', odmah se malo uznemirim. Evo, najiskrenije. Paše mi živjeti mirnim obiteljskim životom bez svjetla kamera - poručio je omiljeni Rafo.

Iako se više profesionalno ne bavi glazbom, ljubav prema njoj i dalje njeguje pjevajući duhovne pjesme. - Vjeru prakticiram na više načina, osim ovog svog molitvenog plana, to je kao taj molitveni dio ujutro, u podne, navečer, dok vozim auto, često izmolim i krunicu. Ustvari, ono, sjetim se Boga više manje, pa bar jedno 20-30 puta u danu, malo razgovaram s njim, to je što se tiče molitve. A inače, vjeru prakticiran i onako u životu, kad odgajan dijete, u odnosu sa suprugom, u raznoraznim svakodnevnim stvarima, na poslu i tako. Mislim, vjeru možeš prakticirati 24 sata dnevno - otkrio je Dropulić, koji vodi i emisiju na katoličkoj televiziji.
*dijelom uz pomoć AI

Ključne riječi
vjera odgoj obitelj kći Rafael Dropulić Rafo showbiz

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