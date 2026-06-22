FOTO Glumila je u kultnoj 'Zgodnoj ženi', pogledajte kako slavna glumica izgleda 36 godina nakon premijere filma
Laura San Giacomo ostala je upamćena kao Kit DeLuca, najbolja prijateljica Vivian Ward koju je u kultnom filmu Zgodna žena utjelovila Julia Roberts. Iako je od premijere jednog od najomiljenijih romantičnih filmova svih vremena prošlo čak 36 godina, američka glumica i dalje je aktivna u svijetu filma i televizije.
San Giacomo danas ima 63 godine, a nedavno se pojavila na premijeri druge sezone Apple TV+ serije Sugar u Los Angelesu. Mnogi su primijetili kako se njezin izgled tijekom godina promijenio. Prepoznatljivu tamnu kosu zamijenila je svjetlijom nijansom prošaranom sijedim vlasima, no i dalje plijeni elegancijom i prirodnim šarmom.
Uloga britke i duhovite Kit DeLuce donijela joj je svjetsku prepoznatljivost, no njezina karijera nije se zaustavila na uspjehu filma Zgodna žena. Krajem devedesetih godina gledatelji su je pratili u popularnom sitcomu Just Shoot Me!, dok je kasnije ostvarila zapažene uloge u serijama poput Saving Grace i NCIS.
Posljednjih godina Laura San Giacomo nastavlja nizati nove projekte. Nedavno je glumila u Apple TV+ seriji Margo's Got Money Troubles, nastaloj prema popularnom romanu spisateljice Rufi Thorpe. U seriji tumači šeficu lika kojeg igra Elle Fanning.
– Obožavam cijelu glumačku ekipu, a redateljica Dearbhla Walsh stvorila je prekrasnu atmosferu na setu. Bila sam i velika obožavateljica knjige pa mi je bilo posebno zadovoljstvo sudjelovati u ovom projektu – izjavila je za Digital Journal.