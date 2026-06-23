VIDEO Bizarna transformacija glazbenika! Obrijao je pola glave, pa otkrio što se krije iza te odluke

Suprug Selene Gomez, glazbenik Benny Blanco ponovno je iznenadio obožavatelje promjenom izgleda. Glazbeni producent na društvenim je mrežama pokazao novu frizuru s napola obrijanom glavom, a mnogi su se odmah zapitali je li riječ o pravoj transformaciji ili još jednoj njegovoj šali. "O, moj Bože", rekao je Blanco u videu objavljenom na TikToku 21. lipnja. "Hej ljudi, kako ste? Ja sam samo lik s novom frizurom." Preko videa je napisao: "POV: upravo si obrijao pola glave da bi ti ljudi kupili knjigu."

Blanco se našalio da je drastičnu promjenu napravio samo kako bi privukao pažnju na svoju novu knjigu "F*ck Failure". Ubrzo su se pojavile i sumnje da glazbenik zapravo nije obrijao glavu. Gledatelji su tijekom njegova razgovora s dugogodišnjim prijateljem Lil Dickyjem u YouTube segmentu Goat Talk portala Complex primijetili detalj uz uho koji je neke naveo na zaključak da možda nosi masku koja imitira obrijanu glavu.

Inače, Blanco je posljednjih godina često u središtu pozornosti zbog veze sa Selenom Gomez. Nikada se nije bojao eksperimentirati s izgledom. U ožujku 2025. riješio se guste spojene obrve, a video u kojem mu uklanjaju dlačice opisao je riječima: "Počupali su mi obrve." Gomez je tada podržala njegovu transformaciju, ali je poručila frizeru: "Samo lagano, volim ga."