Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 138
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SP 2026.
#Vatreni
#VEČERNJAKOVA BICIKLIJADA
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#DONALD TRUMP
#CIJENE
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#DINAMO
 
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
podijelio obožavatelje

VIDEO Bizarna transformacija glazbenika! Obrijao je pola glave, pa otkrio što se krije iza te odluke

Foto: Instagram
1/13
VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 14:31

Benny Blanco se našalio da je drastičnu promjenu napravio samo kako bi privukao pažnju na svoju novu knjigu "F*ck Failure". Ubrzo su se pojavile i sumnje da glazbenik zapravo nije obrijao glavu

Suprug Selene Gomez, glazbenik Benny Blanco ponovno je iznenadio obožavatelje promjenom izgleda. Glazbeni producent na društvenim je mrežama pokazao novu frizuru s napola obrijanom glavom, a mnogi su se odmah zapitali je li riječ o pravoj transformaciji ili još jednoj njegovoj šali. "O, moj Bože", rekao je Blanco u videu objavljenom na TikToku 21. lipnja. "Hej ljudi, kako ste? Ja sam samo lik s novom frizurom." Preko videa je napisao: "POV: upravo si obrijao pola glave da bi ti ljudi kupili knjigu."

@itsbennyblanco

oops

♬ Trarags red shirt music - Bonkaaa🌪️

Blanco se našalio da je drastičnu promjenu napravio samo kako bi privukao pažnju na svoju novu knjigu "F*ck Failure". Ubrzo su se pojavile i sumnje da glazbenik zapravo nije obrijao glavu. Gledatelji su tijekom njegova razgovora s dugogodišnjim prijateljem Lil Dickyjem u YouTube segmentu Goat Talk portala Complex primijetili detalj uz uho koji je neke naveo na zaključak da možda nosi masku koja imitira obrijanu glavu.

Inače, Blanco je posljednjih godina često u središtu pozornosti zbog veze sa Selenom Gomez. Nikada se nije bojao eksperimentirati s izgledom. U ožujku 2025. riješio se guste spojene obrve, a video u kojem mu uklanjaju dlačice opisao je riječima: "Počupali su mi obrve." Gomez je tada podržala njegovu transformaciju, ali je poručila frizeru: "Samo lagano, volim ga."

FOTO Pjena party na luksuznoj jahti! Ovako su Jeff Bezos i Lauren tulumarili prošle godine pokraj Cresa
1/90
Ključne riječi
transformacija Benny Blanco Selena Gomez showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!