Thompson objavio važnu vijest za koncert u Zaprešiću: 'Zbog građevinskih radova'

Nakon što je prvi kontingent ulaznica za koncert Marka Perkovića Thompsona u Zaprešiću rasprodan u rekordnom roku, organizatori su obradovali obožavatelje viješću o novoj prilici za kupnju karata. Naime, iz Thompsonovog tima stigla je potvrda da je, zahvaljujući nedavnim građevinskim radovima na stadionu NK Inter, proširen koncertni prostor, što je stvorilo uvjete za puštanje dodatnog kontingenta ulaznica u prodaju. U nastavku prenosimo cijelu objavu:

- Dragi prijatelji, zbog građevinskih radova koje je NK Inker proveo na stadionu otvorila se mogućnost proširenja koncertnog prostora za koncert Marka Perkovića Thompsona koji će se održati 4. srpnja u Zaprešiću. Kako bismo omogućili dolazak svima koji u prvom valu nisu uspjeli nabaviti svoju ulaznicu, odlučili smo pustiti u prodaju dodatni kontingent ulaznica.

Novi krug prodaje kreće u srijedu, 24. lipnja, u 12:00 sati putem sustava Entrio. Hvala vam na iznimnom interesu i podršci. Veselimo se zajedničkom druženju i još jednom spektakularnom koncertu koji će obilježiti ovo ljeto u Zaprešiću. Čuvajmo jedni druge! MPT tim - objavljeno je na društvenim mrežama pjevača.

Snaha Roda Stewarta zapjevala Thompsonov hit na utakmici vatrenih: 'Bog i Hrvati'

Ova vijest izazvala je oduševljenje publike koja s nestrpljenjem iščekuje jedan od najvećih događaja ljeta. Podsjetimo, Maro Perković Thompson prije nekoliko dana potvrdio je koncert u Vukovaru ovog ljeta. Službena objava datuma koncerta izazvala je euforiju među obožavateljima. - Vidimo se u Vukovaru! Dragi prijatelji, rezervirajte datum - 29. kolovoza 2026. godine vidimo se u Vukovaru! Uskoro ćemo objaviti sve informacije vezane uz koncert - stoji na službenom Facebook profilu pjevača.