Monika iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 31. rođendan i podijelila dio atmosfere s tuluma

Monika Zubanović, koju su gledatelji upoznali ove godine u reality showu "Gospodin Savršeni", podijelila je s pratiteljima na Instagramu intimne trenutke sa svog rođendanskog slavlja. Objavila je kolaž fotografija koje su zabilježile slavljeničke trenutke s njezinog 31. rođendana. Ispod objave njezini pratitelji su joj uputili najljepše želje za rođendan i udijelili i komplimente za slavljenički outfit. Kada se prijavila u show Monika je otkrila da živi u Palmi De Mallorci. U slobodno vrijeme igra tenis, bavi se ronjenjem, trenira četiri puta tjedno i uživa u morskom životu Palme. Njezin savršeni životni plan je provoditi pola godine u Hrvatskoj, a pola u Španjolskoj. Iskreno kaže da su je u prošlosti privlačili pogrešni muškarci pa je odlučila posvetiti se isključivo sebi i godinu dana ne izlaziti, što ju je dovelo do boljih odluka. Trenutačno želi muškarca koji može biti njezin najbolji prijatelj i fizički je privlačan.

Monika je vrlo zadovoljna sobom, ima veliko samopouzdanje i zna što želi i što nikako ne želi. Prijavila se u show 'Gospodin Savršeni' jer je oduševljena prošlom sezonom i osjeća da je njezina sudbina biti dio nadolazeće. Na pitanje vjeruje li da je ljubav moguća u ovakvom formatu, jasno kaže: „Moraš vjerovati u ljubav.“ U showu je bila finalistica, ali Gospodin Savršeni Petar na kraju nije odabrao Moniku za svoju partnericu. "I s Monikom je bilo lijepo, ona je super djevojka i nemam ništa loše za reći, ali s Anastasijom je to bio totalno drugačiji svijet, drugačije emocije i drugačije sjećanje", objasnio je Petar.