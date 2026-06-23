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POBJEDA ŽIVOTA

Nevjerojatna priča iza viralnog poljupca norveškog izbornika i supruge: 'Bio sam mrtav, majka je planirala sprovod'

Foto: X screenshot
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VL
Autor
Vecernji.hr
23.06.2026.
u 16:17

Snimka izbornika Stålea Solbakkena kako se penje na tribine i ljubi suprugu Anniken obišla je svijet

Trenutak čistih emocija uslijedio je nakon pobjede Norveške protiv Senegala 3:2 za prolaz u osminu finala Svjetskog prvenstva. Izbornik Ståle Solbakken popeo se na tribine kako bi poljubio suprugu Anniken, naknadno priznavši da nije znao gdje mu obitelj sjedi pa se "morao nekako snaći", Taj poljubac, međutim, ima daleko dublje značenje. Dana 13. ožujka 2001. godine, Solbakkenov život visio je o koncu. Kao igraču Kopenhagena, srce mu je stalo na treningu. Srušio se pred suigračima i bio je klinički mrtav nekoliko minuta. Spasila ga je brza reakcija klupskog liječnika Franka Odgaarda, koji mu je masirao srce dok nije stigla hitna pomoć. "Bilo je to čudo jer mu srce nije kucalo 12 minuta", izjavio je liječnik.

Solbakken se ničega ne sjeća, a probudio se danima kasnije na intenzivnoj njezi. Događaj je bio golema trauma za njegovu obitelj. "Moja supruga i danas ne može pričati o tome. Tada je s 23 godine ostala sama s dvoje male djece", prisjetio se. Njegovi roditelji odmah su doletjeli u Dansku. "Rekli su mi da je tijekom leta moja majka počela organizirati moj sprovod."

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Ugrađen mu je defibrilator, a liječnici su mu u bolnici morali kontrolirano zaustaviti srce kako bi testirali uređaj. To ga je iskustvo, ističe, zauvijek promijenilo. "Srčani zastoj zbližio je moju obitelj. Ta me priča naučila da život gledam drugačije. Sada razumijem što je stvarno važno. Površne stvari treba shvaćati opuštenije. Više se ne opterećujem i život shvaćam barem napola kao šalu", zaključio je čovjek čiji poljubac supruzi danas slavi puno više od jedne nogometne pobjede. To je pobjeda života.

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*dijelom uz pomoć AI
Ključne riječi
viralno Poljubac supruga izbornik Norveška svjetsko prvenstvo showbiz

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