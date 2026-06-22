Nova domaća serija donosi neobičan dvojac: Genijalka i inspektor koji igra po pravilima

Platforma Voyo s ponosom najavljuje prvi hrvatski Voyo original - serija 'IQ 160' stiže na platformu uskoro. U naslovnim ulogama nalaze se Dajana Čuljak i Luka Peroš. 'IQ 160' adaptacija je međunarodno priznate francuske serije 'HPI' (Haut Potentiel Intellectuel), koja je od svog premijernog emitiranja 2021. postala jedan od najvećih televizijskih fenomena u Europi, inspirirajući lokalne adaptacije širom svijeta. Čistačica Marina Kapov, koju je utjelovila Dajana Čuljak, radi u jednoj od zagrebačkih policijskih postaja i samohrana je majka troje djece. Ono što nitko ne zna jest da Marina posjeduje izniman kvocijent inteligencije – čak 160. No, kada slučajno razriješi kompleksan zločin koji ni iskusni istražitelji nisu uspjeli riješiti, njezin talent primijete u policiji pa Marina uskoro postaje konzultantica policije.

Njezin izniman talent ubrzo joj osigurava mjesto policijske konzultantice, gdje postaje partnerica inspektoru Tomislavu Ramljaku (Luka Peroš), discipliniranom istražitelju koji se strogo drži svih pravila. Zajedno čine nesvakidašnji tandem čije razlike postaju njihova najveća prednost. Za međunarodno priznatog glumca Luku Peroša, poznatog po radu na velikim svjetskim produkcijama, pridruživanje prvom hrvatskom VOYO Originalu bila je jednostavna odluka. "Dugo nisam radio komediju na televizijskim ekranima i bila mi je to prva stavka da se pridružim seriji. I sam format ove serije je zabavan pa mi je to bio dodatan motiv", priča Peroš. Nakon godina rada na međunarodnim produkcijama poput serije 'La Casa de Papel', 'IQ 160' označava njegov povratak na domaće tržište nakon više od desetljeća. Za svoju partnericu iz serije ima samo riječi hvale. "Dajana je čudo. Talentirana kolegica koja ima pregršt energije, ritma i zabavnog duha. Mogao bi svaki dan raditi s njom jer je uz dobrog kolegu uvijek sve lakše. Drago mi je što su nas spojili u ovom projektu i pustili da se igramo", zaključuje glumac.

Dajana Čuljak, koja utjelovljuje živopisnu Marinu, kaže da se odmah povezala i s likom i s jedinstvenom energijom samog formata. "Bila sam jako sretna kada sam dobila ulogu i shvatila da ću utjeloviti energičnu Marinu, a Luka kao inspektor Tomislav je šlag na torti. Pripremajući se za ulogu, proučila je nekoliko međunarodnih verzija formata, ali inspiraciju je pronalazila i u svakodnevnom životu. „Inspiraciju za Marinu nalazila sam posvuda – u filmovima, serijama i svakodnevnim situacijama – ali velik dio nje dolazi i iz mene same jer sam, poput Marine, energična i volim se zabavljati. Zato sam zaista uživala u svakom trenutku snimanja.“ Kemija među glumcima nadilazila je ono što je zapisano u scenariju. „Atmosfera na setu bila je sve što možete poželjeti – puno rada, ali uvijek uz pozitivnu energiju i puno smijeha. Imamo toliko smiješnih pogrešaka i neuspjelih scena da bismo od njih vjerojatno mogli montirati potpuno novu seriju“, kroz smijeh kaže Čuljak. Smještena u Zagreb tijekom ljeta i kasnog ljeta, serija koristi živopisnu atmosferu i vizualnu privlačnost grada, koji prirodno obogaćuju pripovijedanje i dodatno naglašavaju njezin prepoznatljiv karakter. Glavni direktor digitalnog poslovanja CME Adria, Matej Lončarić, ne krije zadovoljstvo zbog skorašnje premijere prvog hrvatskog Voyo originala.