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REALITY SHOW

Tina iz 'Braka na prvu' u showu nije našla srodnu dušu, a sada je prekinula s dečkom i nema baš lijepe riječi o njemu

Foto: RTL
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VL
Autor
Vecernji.hr
20.06.2026.
u 16:00

Tina je s Instagrama i ostalih platformi pobrisala sve zajedničke uspomene, a njezina objava na TikToku sugerira da razlaz nije prošao u najboljem tonu

Tina Blašković, poznata po sudjelovanju u reality showu 'Brak na prvu', tamo je bila u paru s Brazilcem Tiagom, no njihova romansa, unatoč dobrom startu, nije potrajala. Tijekom prošle godine Tina je ponovno pronašla ljubav, a fotografije svog novog partnera tamne kose ponosno je pokazivala na društvenim mrežama. "Upoznali smo se prije nekoliko godina. Kad bi se vidjeli, lijepo bi se pozdravili i nasmijali, a ove godine me pozvao na večeru. Pristala sam, ali isključivo prijateljski i bez nekih velikih očekivanja. Jedna večera se pretvorila u dvije, tri i tako dalje. Stvarno se jako potrudio oko mene. Ozbiljno shvaća sve što kažem, poštuje me, kao i ja njega, a i sviđamo se jedno drugom – jako", ispričala je Tina za Net.hr.

Ipak, čini se da je i toj ljubavi došao kraj. Tina je s Instagrama i ostalih platformi pobrisala sve zajedničke uspomene, a njezina objava na TikToku sugerira da razlaz nije prošao u najboljem tonu.
"Ako sam nešto naučila svih ovih godina, to je samo izaći iz vlaka što prije. Ne sjediti u vlaku koji vam obećava neke destinacije, a na putu dobijete brošuru u kojoj nedostaju stvari koje su bile dogovorene. Umjesto pet zvjezdica, tamo su tri, hotel je jako daleko od plaže, ručnici nisu uključeni, kao ni doručak", poručila je metaforički, pojasnivši: "Ovo se ne odnosi na vlak."

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Ubrzo nakon toga, odlučila je u potpunosti okrenuti novi list. "Ajmo svi zajedno zaboraviti ovu moju fazu, hvala. Dakle, nemam bivše, nikad nisam imala dečka u životu i to je bila samo šala. To nisam bila ja, kunem se", izjavila je, dok je u komentarima dodatno naglasila kako uživa u novostečenoj slobodi.
Ključne riječi
RTL brak na prvu reality show televizija TV showbiz

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