FOTO Voditelj Dnevnika Nove TV podijelio je rijetke fotografije sa zgodnom suprugom, evo gdje uživaju

Jedan od najprepoznatljivijih domaćih televizijskih voditelja, 63-godišnji Saša Kopljar, već godinama slovi za jedno od omiljenih lica malih ekrana. Publika ga zna po njegovu profesionalnom, odmjerenom i smirenom nastupu pred kamerama, no privatno Saša rado pokazuje i svoju opušteniju stranu. Ovih dana uživa na zasluženom godišnjem odmoru, a djelić atmosfere s putovanja podijelio je i sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama. Naime, Kopljar je na Instagramu objavio niz fotografija i otkrio da su on i njegova atraktivna supruga Renata otputovali u daleki New York. Bračni par, koji zajedno ima dvoje djece, kćer Arianu i sina Frana, čini se, ondje uživa punim plućima. Saša je pratiteljima pokazao neke od trenutaka iz američke metropole, grada koji nikada ne spava, a fotografije su ubrzo privukle pažnju njegovih obožavatelja. Sudeći prema objavama, supružnici su vrijeme provodili u šetnjama gradom, razgledavanju znamenitosti i upijanju užurbane njujorške atmosfere. New York ih je, čini se, osvojio svojom energijom, ulicama prepunima života i prepoznatljivim prizorima koji svakodnevno privlače milijune turista iz cijelog svijeta. Osim klasičnih turističkih trenutaka, Saša je podijelio i nekoliko simpatičnih, spontanih prizora koji su posebno nasmijali njegove pratitelje.

Jedan od takvih trenutaka bio je video u kojem je snimio svoju suprugu dok vrti hula-hoop. Opuštena i dobro raspoložena, pokazala je da na putovanju ne nedostaje zabave, smijeha i spontanosti. Upravo su takvi prizori još jednom pokazali koliko ovaj par uživa u zajedničkim trenucima i koliko se dobro zabavlja daleko od svakodnevnih obveza. Fotografije bračnog para izazvale su brojne reakcije, a među onima koji su ih s oduševljenjem komentirali bila je i Blanka Mateša, supruga Zlatka Mateše. Mnogi su im pratitelji u komentarima poručili kako izgledaju sjajno te im poželjeli da maksimalno uživaju u boravku u Americi.

Ariana Kopljar studentica je digitalnog marketinga i jedna od uspješnijih hrvatskih manekenki, a svojim stavovima i ponašanjem ruši predrasude o svijetu modelinga

Inače, Saša Kopljar i njegova supruga poznati su po tome da vole putovati te često posjećuju različite destinacije, kako u Hrvatskoj tako i u inozemstvu. Na društvenim mrežama povremeno dijele detalje sa svojih putovanja, a nedavno su, među ostalim, posjetili Opatiju, Dubai i Bangkok. Svaka nova destinacija za njih je prilika za odmor, istraživanje i stvaranje novih obiteljskih uspomena. Podsjetimo, ovaj skladni bračni par u braku je više od 26 godina. Zajedno imaju dvoje djece, kćer Arianu i sina Frana, a Renata iz prvog braka ima još jednu stariju kćer. Njihova obitelj često privlači pažnju javnosti, osobito nakon što se Ariana Kopljar počela sve ozbiljnije probijati u modnom svijetu. Ariana je nedavno dala veliki intervju za Večernji list, u kojem je progovorila o svojoj manekenskoj karijeri, ambicijama, roditeljima i podršci koju ima od obitelji. Posebno se istaknulo to što je mlada manekenka već imala priliku nositi reviju slavne modne kuće Dior sa slavnom kolegicom Bellom Hadid, što je značajan uspjeh za svaku djevojku koja gradi međunarodnu karijeru u svijetu mode. U razgovoru se osvrnula i na odrastanje uz poznatog oca, ali i na to koliko su joj roditelji važan oslonac u poslovnim i privatnim izazovima. Intervju s Arianom Kopljar pročitajte OVDJE.