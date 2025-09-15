Ava Karabatić otvorila dušu o ismijavanju nakon očeve smrti: 'Ne sramim se boli, tuge i trenutka slabosti'

Nekadašnja reality zvijezda i spisateljica, 37-godišnja Ava Karabatić, ponovno je privukla pažnju na društvenoj mreži Facebook objavivši emotivnu i iskrenu objavu u kojoj se osvrnula na teške trenutke kroz koje prolazi nakon smrti svog oca Ivice.

U objavi je, među ostalim, istaknula kako su mnogi danima koristili njezinu fotografiju na kojoj je iscrpljena, s podočnjacima, snimljenu u trenutku kada je izgubila oca. Iako su je ismijavali i ponižavali, Ava je sada odlučila objaviti tu fotografiju i stati iza nje. "Ne sramim se svoje boli, tuge niti trenutaka slabosti. To je dio mog života, mog puta i moje snage. Koliko god da na toj fotografiji izgledam iscrpljeno, i dalje su tu iste crte lica, zlatni rez i modela. Moje samopouzdanje nitko nikada neće poljuljati", poručila je Karabatić, koja je svog oca, Ivicu Karabatića, sahranila u lipnju.

U svojoj objavi Ava je također istaknula kako ismijavanje njezine tuge nije prestalo ni nakon pogreba. Neki su, kaže, i dalje koristili njezinu fotografiju s tugom na licu kako bi je ponizili.

Posebno se osvrnula na žene koje je vrijeđaju, nazivajući ih "tuketinama koje nemaju posla osim čekanja muža s posla". S druge strane, zahvalila je ženama koje su "normalne, domaćice, katolkinje" i onima koje su joj uputile podršku, bilo na cesti ili kroz pogled.

Ava je priznala da u životu nije uvijek donosila najbolje odluke, ali da uvijek stoji iza svojih postupaka. Podsjetila je da je sama otišla živjeti u Zadar, radila u domu za starije, studirala latinski i talijanistiku te završila sve ispite redovito. "Ako vas ova slika vrijeđa, neka vas. Meni ona samo pokazuje da iz svake tame izrastam još jača", zaključila je. Ostatak objave pogledajte u nastavku.

Karabatić je ranije podijelila da je, zajedno s ocem, doživjela financijski slom, izgubili su stan u Splitu i ostali bez doma. Nakon očeve smrti, Ava je ostala potpuno sama. Ipak, poručuje kako ne odustaje te da će i dalje nastaviti koračati naprijed, unatoč osudama koje dolaze sa svih strana.