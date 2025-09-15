Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 164
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#Barkod
#HNL
#DINAMO
#CHARLIE KIRK
#RAT U UKRAJINI
#DONALD TRUMP
#DRONOVI U POLJSKOJ
Poslušaj
Prijavi grešku
ISKRENO PROGOVORILA

Ava Karabatić otvorila dušu o ismijavanju nakon očeve smrti: 'Ne sramim se boli, tuge i trenutka slabosti'

Zadar: Zbog pokušaja ucjene profesora Ava Karabati? optužena na šest mjeseci uvjetno
Foto: Dino Stanin/PixSell
1/17
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 19:00

Ava je u lipnju ove godine sahranila oca Ivicu, koji je iznenada preminuo. Sada se osvrnula u podužoj objavi o osudama i ismijavanju koje dobiva na svoj račun.

Nekadašnja reality zvijezda i spisateljica, 37-godišnja Ava Karabatić, ponovno je privukla pažnju na društvenoj mreži Facebook objavivši emotivnu i iskrenu objavu u kojoj se osvrnula na teške trenutke kroz koje prolazi nakon smrti svog oca Ivice.

U objavi je, među ostalim, istaknula kako su mnogi danima koristili njezinu fotografiju na kojoj je iscrpljena, s podočnjacima, snimljenu u trenutku kada je izgubila oca. Iako su je ismijavali i ponižavali, Ava je sada odlučila objaviti tu fotografiju i stati iza nje. "Ne sramim se svoje boli, tuge niti trenutaka slabosti. To je dio mog života, mog puta i moje snage. Koliko god da na toj fotografiji izgledam iscrpljeno, i dalje su tu iste crte lica, zlatni rez i modela. Moje samopouzdanje nitko nikada neće poljuljati", poručila je Karabatić, koja je svog oca, Ivicu Karabatića, sahranila u lipnju.

U svojoj objavi Ava je također istaknula kako ismijavanje njezine tuge nije prestalo ni nakon pogreba. Neki su, kaže, i dalje koristili njezinu fotografiju s tugom na licu kako bi je ponizili.

FOTO Supruga Zlatka Mateše neočekivano otkrila tetovažu. Ima lijepu simboliku, evo gdje se nalazi
Zadar: Zbog pokušaja ucjene profesora Ava Karabati? optužena na šest mjeseci uvjetno
1/21

Posebno se osvrnula na žene koje je vrijeđaju, nazivajući ih "tuketinama koje nemaju posla osim čekanja muža s posla". S druge strane, zahvalila je ženama koje su "normalne, domaćice, katolkinje" i onima koje su joj uputile podršku, bilo na cesti ili kroz pogled.

Ava je priznala da u životu nije uvijek donosila najbolje odluke, ali da uvijek stoji iza svojih postupaka. Podsjetila je da je sama otišla živjeti u Zadar, radila u domu za starije, studirala latinski i talijanistiku te završila sve ispite redovito. "Ako vas ova slika vrijeđa, neka vas. Meni ona samo pokazuje da iz svake tame izrastam još jača", zaključila je. Ostatak objave pogledajte u nastavku

FOTO Vlasnik Sokol Marića oženio se 40 godina mlađom Kolumbijkom koja dolazi iz poznate obitelji
Zadar: Zbog pokušaja ucjene profesora Ava Karabati? optužena na šest mjeseci uvjetno
1/17

Karabatić je ranije podijelila da je, zajedno s ocem, doživjela financijski slom, izgubili su stan u Splitu i ostali bez doma. Nakon očeve smrti, Ava je ostala potpuno sama. Ipak, poručuje kako ne odustaje te da će i dalje nastaviti koračati naprijed, unatoč osudama koje dolaze sa svih strana.

Ključne riječi
ivica karabatić ava karabatić showbiz

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još