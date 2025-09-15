Večernji list
Podijeliti
Podijeli
Facebook
Twitter
Natrag na članak
FOTO Supruga Zlatka Mateše neočekivano otkrila tetovažu. Ima lijepu simboliku, evo gdje se nalazi
Sveučilišna profesorica i supruga Zlatka Mateše, 45-godišnja Blanka Mateša, nedavno je privukla veliku pozornost pratitelja na društvenoj mreži Instagram.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Iako je tek odnedavno aktivna na toj popularnoj platformi, već je zainteresirala javnost objavama koje donose zanimljive trenutke s putovanja, ali i intimnije prizore iz privatnog života.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Prva fotografija, koju je podijelila prije otprilike deset dana, prikazuje je kako sjedi na stolici prekriženih nogu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Posebnu pažnju privukla je tetovaža na njezinu gležnju – sveta krunica s naglašenim velikim križem, koja nosi snažnu simboliku.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
U nastavku naše galerije možete pogledati i ostale fotografije Blanke Mateše.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli
Facebook
Twitter
Ne propustite
HRABAR SKOK
Herojski čin u riječkoj luci: Policajac skočio u more i spasio stranca
Video sadržaj
3
PODIGLI UZBUNU
Još jedna članica NATO-a traži istragu zbog ruskih dronova: Upali su i u njihov zračni prostor?
ŠTO JE S PRIVATNOŠĆU?
Policija će nam čitati poruke? EU Koordinator za borbu protiv terorizma: 'Situacija postaje neizdrživa'
OBITELJSKA DINAMIKA
Petar Grašo otkrio uz što se opušta sa suprugom Hanom i zašto djeci ne pjeva uspavanke
1
/