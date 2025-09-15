FOTO Supruga Zlatka Mateše neočekivano otkrila tetovažu. Ima lijepu simboliku, evo gdje se nalazi

Sveučilišna profesorica i supruga Zlatka Mateše, 45-godišnja Blanka Mateša, nedavno je privukla veliku pozornost pratitelja na društvenoj mreži Instagram.
Sveučilišna profesorica i supruga Zlatka Mateše, 45-godišnja Blanka Mateša, nedavno je privukla veliku pozornost pratitelja na društvenoj mreži Instagram.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Iako je tek odnedavno aktivna na toj popularnoj platformi, već je zainteresirala javnost objavama koje donose zanimljive trenutke s putovanja, ali i intimnije prizore iz privatnog života.
Iako je tek odnedavno aktivna na toj popularnoj platformi, već je zainteresirala javnost objavama koje donose zanimljive trenutke s putovanja, ali i intimnije prizore iz privatnog života.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Prva fotografija, koju je podijelila prije otprilike deset dana, prikazuje je kako sjedi na stolici prekriženih nogu.
Prva fotografija, koju je podijelila prije otprilike deset dana, prikazuje je kako sjedi na stolici prekriženih nogu.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Posebnu pažnju privukla je tetovaža na njezinu gležnju – sveta krunica s naglašenim velikim križem, koja nosi snažnu simboliku.
Posebnu pažnju privukla je tetovaža na njezinu gležnju – sveta krunica s naglašenim velikim križem, koja nosi snažnu simboliku.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
U nastavku naše galerije možete pogledati i ostale fotografije Blanke Mateše.
U nastavku naše galerije možete pogledati i ostale fotografije Blanke Mateše.
Foto: Instagram
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sime Zelic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Igor Kralj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Neva Zganec/PIXSELL
Share
Podijeli
Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL
Share
Podijeli

Ne propustite

1/