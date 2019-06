Skoro 'poginuo' na bini pa odnio pobjedu u Zvijezdama: 'Postoji razlog zbog kojeg sam emotivan'

Nakon tisuća i tisuća prijavljenih kandidata, audicijskih nastupa, emotivnih priča i dueta za pamćenje stiglo je vrijeme za posljednje vokalne obračune – veliko finale u kojem se najboljih 5 bori za Tončijev hit, 50 000 kuna i nastup na Splitskom festivalu.

Voditeljica Antonija Blaće pozdravila je publiku u studiju, ali i žiri, uz koje su ovoga puta sjedili i finalisti, upitavši ih: ''Možemo li sve ovo odmah zaustaviti pa da svi budu pobjednici?''

''Uvijek sam nervozan pred zadnju emisiju jer znam da moraju ispasti oni koji ne trebaju, jer zapravo svi trebaju pobijediti. Snađite se sad, nađite rješenje, očajan sam!'', našalio se Tonči, naglasivši još jednom koliko su sitne nijanse među top 5 natjecatelja.

Prvi nastup večer odradili su svi finalisti zajedno s Brankom Đurićem Đurom, premijerno izvevši novi singl Bombaj štampe 'Samo lagano', kojim su sve u studiju rasplesali, a žiri još više zbunili jer svi su, kako su i naglasili, briljirali!

Antonija je žiriju ukratko objasnila etape večerašnjeg finala. Nakon prvog kruga nastupa bira se TOP 3 kandidata, a nakon drugog kruga ostaje ih dvoje, tj. TOP 2. Oni će zatim premijerno otpjevati Tončijev ljetni hit nakon kojeg će žiri donijeti svoju konačnu odluku i odabrati pobjednika ili pobjednicu. Osim toga, žiri će kandidate ocjenjivati tek kada čuju sve izvedbe u pojedinom krugu, a uz to, ne smiju ponavljati ocjene. U prijevodu, samo jedan kandidat dobit će peticu, jedan četvorku, i tako sve do ocjene 1. ''Nije li ovo show u kojem bi natjecateljima trebalo biti teško, a ne žiriju?'', pitao je Tonči.

Prvi je krug bio namijenjen duetima. Prvi su na pozornicu izašli Andrea Kadić i Petar Grašo te otpjevali njegovu pjesmu 'Ako te pitaju'. ''Andrea, ti si toliko prekrasna! Gledala sam cijelo vrijeme u tebe pored živog Graše. Nemam riječi'', pohvalila ih je Andrea Andrassy. ''Snašla si se kao da iza sebe imaš već 2-3 godine karijere. Savršena si'', dodala je i Nina, dok je Tončija oduševilo što je Andrea pjevala iz izvornog Grašina tonaliteta.

Sljedeći su na redu bili Lucijan Janko Krnic i Nina Badrić koji su izveli njezin veliki hit 'Dani i godine'. ''Lucijan me svaki put na neki način ugodno iznenadi… O njemu uglavnom pričamo kako je simpatičan, a najmanje spominjemo kakav je pjevač. A svaki put kad treba biti dobar, on bude dobar!'', kazao je Tonči, kazavši da je Lucijan nebrušeni dijamant te da se vidi da mu još malo fali iskustva. ''Mene toliko ponese pjesma da ja zaboravim da sam ovdje. Toliko uživam! Uopće ga nisam gledao kao kandidata. Oduševljen sam'', nadovezao se Đuro. Petar Grašo otpjevao je duet i s Ivanom Vidovićem, a odlučili su se za Oliverovu i Gibonnijevu 'U ljubav vjere nemam'. ''Ovo će biti zaista teško večeras, sve jedan bolji od drugoga… Bez greške! Svaka ti je bila na mjestu!'', bila je oduševljena Nina. ''Stvarno uživaš dok si na pozornici i to prenosiš na publiku. Izgubiš se u publici i mislim da je to odlika prave zvijezde'', dodala je Andrea.

Za svoj drugi izlazak na pozornicu ponovno je bila spremna Nina koja je zajedno s Linom Pejovskom otpjevala baladu 'Da se opet tebi vratim'.

''Nije lako pjevati Ninu Badrić, ali ti si to odradila.'', bila je kratka Andrea. ''Što je pjesma više tekla, bilo mi je sve teže. Svi mogu biti pobjednici i to je prekrasno, ali i nevjerojatno teško'', dodao je Grašo. ''Ti, Lina, više uopće nemaš prostora za napredovanje, zato što si ti već na maksimumu'', dodao je Tonči.

Šećer na kraju prvog kruga bili su Armin Malikić i Đuro, koji su otpjevali Čolićevu 'Produži dalje'. ''Ovo možda nije pjesma u kojoj ti možeš pokazati sve što znaš, ali ipak si izdominirao i svaka ti čast'', kazala je Andrea. ''Muzika je nešto što se sluša, ali i gleda. Armin tu dominira među muškim, ali i među ženskim kandidatima. Ali teže se nosiš s malo jačim vokalom ili malo jačom matricom, Đuro je izdominirao volumenom u odnosu na tebe'', ipak mu je dao konstruktivnu kritiku Tonči.

Uslijedilo je prvo napeto glasanje, tijekom kojeg je svatko od članova žirija ocjenom od 1 do 5 ocijenio kandidate, a nakon kojeg je odabrano TOP 3. Bodovima žirija odlučeno je da su to – Ivan Vidović, Andrea Kadić i Armin Malikić.

Drugi krug otvorila je jedina dama u TOP 3. Andrea Kadić otpjevala je Vannin hit 'Daj mi jedan dobar razlog'. ''Tu gdje si došla, to mjesto tebi apsolutno pripada. Još si nešto drugačije sada pokazala. To da u finalu s tolikom mentalnom snagom i lakoćom izdominiraš nad ovom pjesmom koja je izuzetno vokalno teška… Ti si apsolutno gotova, prava pjevačica pred kojom stoji jedna velika i duga karijera'', kazala je Nina Andrei koja nije mogla skriti suze radosnice. ''Ti nemaš falš ton. Tvoj glas je kao instrument, kao klavir, nema krive tipke. Stvarno si talent i dokaz da Bog ne bira mjesto'', dodao je i Grašo, dok joj je Tonči poručio da se opusti i uživa u trenutku.

Ivan Vidović za svoj je solo nastup odabrao emotivnu, ali i moćnu Gibonnijevu pjesmu 'Dobri judi' i žiri raznježio u potpunosti, a čak je i on pustio suzu. ''Ivane, prvo čestitam ti na sjajnom nastupu! Malo mi je falilo da se rasplačem koliko si me dirnuo kako si proživljeno donio ovu pjesmu, koliko si proživio svaki stih… Sav si se unio u ovu izvedbu da si me dirnuo do kosti'', bila je oduševljena Nina. ''Posebno treba naglasiti tu prirodnu kretnju, sugestivnost koja je puno zrelija od godina koje nosiš'', dodao je Tonči. ''Napokon imam priliku… Odavno nisam bio zadovoljan sobom, sada napokon jesam'', priznao je Ivan. Drugi je krug natjecanja zatvorio Armin Malikić koji je na posve svoj način donio pjesmu 'Pričaj mi o ljubavi' grupe Đavoli, a žiri se morao ustati i zapljeskati mu.

''Ti si ljubav. Nikad u životu to ne bih rekao, možda sada i uvrijedim nekoga, ali rijetko kad se u životu dogodi da kažem da je nešto bolje od originala'', nije mogao prestati dijeliti komplimente Đuro. ''Ti si izvanzemaljac'', bila je kratka Andrea, dok se i Nina složila, dodavši da je Armin zvučao kao da je sam sve proživio pa napisao ovu pjesmu. ''Imaš boju glasa koja je svjetska! Kad bih sad otišla u New York i na radiju čula tvoju pjesmu, prepoznala bih tvoj glas. Ne sumnjam nimalo da ćeš ti dospjeti izvan granica ovih prostora''. ''Jako si poseban, nemoj nigdje ići, ostani tu. Ovo je zvučalo kao da je došlo iz Londona'', kazao je Grašo.

Nakon izvanrednih solo nastupa uslijedilo je još jedno glasovanje, žiriju ponovno posebno stresno. ''Ovo nam je još teže'', bili su složni.

Nakon zbrajanja bodova, odlučeno je da u TOP 2 idu – Armin Malikić i Ivan Vidović. Upravo oni premijerno su zatim otpjevali Tončijev ljetni hit koji će osvojiti pobjednik, pod nazivom 'Ja bi tija bit'.

''Tonči, gdje je hit?'', pitala je Antonija. ''Bit ću lažno skroman. Pjesma je tu i oni je znaju. Ja ne znam tko će biti pobjednik, svi su od reda bili različliti, i nije bilo moguće napisati pjesmu koja sto posto odgovara svima. Gađao sam neku sredinu i jako mi je drago što se svima njima svidjela pjesma', priznao je Tonči.

Tončijevu pjesmu prvo je izveo Armin koji je, bez obzira na početnu nesigurnost, oduševio žiri energijom koja je bila toliko jaka da je nakon nastupa morao prileći, a žiri je komentirao da je skoro poginuo na bini. Nakon njega uslijedio je Ivanov nastup, a Antonija mu je naglasila da je u maloj prednosti jer publika sada zna pjesmu pa može pjevati s njim. ''Ali i to što njega do kraja emisije možda neće bit'!'', nasmijao je Ivan sve u studiju, aludirajući na Arminov umor nakon nastupa. I Ivan je imao sitnih poteškoća s tekstom pjesme, no jednako je oduševio žiri svojom interpretacijom.

Uslijedilo je posljednje bodovanje nakon kojeg je sve bilo spremno za veliko proglašenje pobjednika koji će, osim Tončijeva hita, osvojiti i nastup na Splitskom festivalu, ali i 50 000 kuna.

''Ne znam uopće što je odlučivalo! Odlučivao je trenutak u kojem mi se učinilo da je nešto 99, a nešto 100'', započeo je Grašo, još jednom naglasivši koliko su nijanse odlučivale. ''Naučiti pjesmu koju su dobili jučer i snaći se u njoj… Obojica su bili sjajni, meni je jedan ipak bio sjajniji'', dodala je i Nina.

Čast da proglasi pobjednika pripala je upravo Tončiju koji je obznanio da je pobjednik i vlasnik novog ljetnog hita - Armin Malikić!

''Želio bih se zahvaliti svima što su mi dopustili da budem lud koliko mogu biti i da dam sve od sebe. Ovo mi je bilo jako važno... Iz tog razloga sam tako emotivan!'', kazao je pobjednik Armin koji je ponovno izveo, sada i službeno svoju pjesmu, 'Ja bi tija bit'.

