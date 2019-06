Huljić ponovno briljirao: 'To nema veze s mozgom, ali ti si stvoren za binu'

Lina Pejovska, Ivan Vidović, Filomena Puljiz, Lucijan Janko Krnic, Tara Bičević, Danilo Stankić, Dženana Manov, Armin Malikić, Dominik Heštera i Andrea Kadić – kandidati su koje je žiri glazbenog showa 'Zvijezde – ljetni hit' odabrao među TOP 10.

Izbor im nije bio imalo lak jer su pri odabiru morali dobro paziti na sljedeće elemente – karizmu, glas i scenski izričaj. Sve to mora činiti osobu koja će na koncu otpjevati Tončijev ljetni hit na Splitskom festivalu te kući otići s 50 000 kuna.

Svih desetero kandidata izašlo je na pozornicu i zajedno otpjevalo poznati hit 'What A Feeling' pjevačice Irene Cara, a prije nego što je odabrana ''desetka'' krenula s pojedinačnim nastupima, Antonija Blaće objasnila je žiriju pravila. Nakon svakog nastupa žiri natjecatelju može dodijeliti bodove – od 1 do 5. Oni koji dobiju maksimalnih 25 bodova idu direktno u TOP 7, dok će ostali svoje mjesto u polufinalu tražiti kroz a capellu.

Makedonka Lina Pejovska bila je prva koja je probila led, a otpjevala je pjesmu Jelene Rozge 'Bižuterija'. ''Jedna me stvar iznenadila u ovoj interpretaciji, a to je raspon glasa i boja koja je vrlo interesantna'', rekao joj je Tonči, a i Grašo ju je pohvalio. Nina je kazala da je nije smetalo što je zaboravila tekst i da je bila odlična. Lina je dobila ukupno 19 bodova – tri boda od Tončija i Đure, Andrea i Grašo dali su joj četiri, a Nina pet bodova. Tonči je objasnio da je njegova najviša ocjena četiri, a da će pet dobiti samo onaj kome se ustane sa stolca i tko ga 'zbije iz cipela'.

Ivan Vidović, kojeg je u prethodnim epizodama Andrea Andrassi usporedila s pjevačem Shawnom Mendesom, otpjevao je upravo njegovu pjesmu 'Treat You Better'. ''Srastao si sa pozornicom, vidi se da nemaš tremu i bio si fenomenalan'', rekao mu je Grašo, no Tonči se nije složio, rekavši da je imao veća očekivanja od njega. ''Čekao sam da se još nešto dogodi i danas mi izgledaš kao nedovršen proizvod'', objasnio je Huljić, a Nina se ovaj put u potpunosti s njim složila. ''Moja kći obožava Shawna i ti bi joj se jako svidio, ali to nije problem, problem je taj što bi se i ona tebi svidjela', nasmijao je Ivana Đuro. Ivan je dobio ukupno 21 bod. Od Đure, Andree, Nine i Tončija dobio je četiri boda, a Petar Grašo dao mu je maksimalnih pet bodova.

Dalmatinka Filomena Puljiz prije svog nastupa rekla je da joj je san pjevati na Splitskom festivalu, a odabrala je pjesmu Zorice Kondže 'Tako je lako'. Nina je prva odlučila komentirati njezin nastup. ''Pjevala si pjesmu moje prije Zorice i, nemoj se naljutiti, ali meni si bila čak jedna od boljih kandidatkinja u grupnoj izvedbi. Ovdje je tonalitet bio fulan, a postalo mi je dobro tek kad ti je glas napukao i postao rašpast'', objasnila joj je Nina. Andrei se svidjela njezina samouvjerenost, Đuro ju je isto pohvalio, Grašo joj je rekao da se od nje puno očekuje. ''Pazi da te ne pojede vlastita želja jer je tvoj talent velik'', dao joj je savjet Grašo te pohvalio njezin nastup. Filomenin nastup žiri je ocijenio s 20 bodova, a svi članovi dali su joj četiri boda.

Sljedeći je nastupio Lucijan Janko Krnic, koji je otpjevao hit Georgea Ezre 'Shotgun'. ''Lucijan, to je bilo točno onako kako ne treba biti… I ti si odličan! Znači, ti si jedna kontradikcija i ja ništa drugo ne mogu kazati, osim da to nema veze s mozgom i da si ti odličan! Imaš pokret, nonšalanciju, izgled, stav, šlampav si u izvođenju, falš si….', smijao se i nabrajao Tonči koji ga je hvalio i kudio u isto vrijeme, pa je Lucijan ostao zbunjen jer nije znao što bi mislio. ''Ti si zapravo stvoren za binu!'', dodao je Tonči. Da sam zatvorio oči i da mi je netko drugi čitao ovo što je izgovorio Tonči, ja bih mislio da je Tonči opisao sam sebe', rekao mu je Grašo. Lucijanov ukupni zbroj bodova bio je 20, a dobio je sve četvorke.

Tara Bičević otpjevala je pjesmu pjevačice Domenice 'Indigo', a Andrea joj je rekla da joj je nedostajalo njezine osobnosti. Đuro je rekao da ni njega Tara nije previše oduševila. ''Tako mi je žao što si odabrala ovu pjesmu. Ti si suptilna i nemaš jak glas, i odabrala bi ti neku drugu pjesmu'', rekla joj je Nina. ''Ja ne znam još uvijek tko si ti, a mislim da nam puno više možeš dati'', objasnio joj je Grašo, dodavši da mu je njezin glazbeni izričaj bio nejasan. Tonči ju je zamolio da im otpjeva nešto u čemu se ona najbolje osjeća, pa je Tara otpjevala 'My Heart Will Go On'. ''To je bilo korektno, ali mislim da možeš još bolje'', rekao joj je na kraju Tonči. Tara je dobila dvije trojke od Tončija i Đure te tri četvorke od Nine, Graše i Andree – ukupno 18 bodova.

Danilo Stankić naglasio je da je odabrao pjesmu koja nije u njegovu stilu – 'Nadahnuće' Dine Dvornika. ''Sreća da si potegnuo u improvizaciju jer su ti tonovi bili falš'', rekao je Danilu Tonči. Grašo mu je rekao da ima tanak vokal, ali da mu nije bila loša izvedba. Nina mu je objasnila da se njegova trema jako vidjela. ''Uzeti Dininu pjesmu je kriva procjena'', rekla mu je Nina, a Andrea je imala oprečno mišljenje i svidio joj se kao i Đuri. Andrea, Grašo i Đuro Danilu su dali četiri boda, a Nina i Tonči tri, što je ukupno 18 bodova.

Sedma natjecateljica koja se popela na pozornicu bila je Dženana Manov, koja je otpjevala pjesmu grupe Vaya Con Dios 'Nah Neh Nah'. ''Meni je ovo bilo izvrsno. Gdje god da pogledam, sama ljepota, a ti izgledaš kao da si došla s nekog pariškog tjedna mode. Divno si otpjevala pjesmu i jesi malo falšala, ali to nije bitno jer tražimo kompletni paket, a ti si za mene bila jedina cijeli paket'', rekao joj je Grašo. ''Bilo je tu dosta ispada iz tračnica što se pjevanja tiče'', komentirao je Tonči, a Nina joj je čestitala i rekla da je bila odlična te da u njoj leži ''jedna mala baraba''. ''Ja nisam vidio barabu u tebi nego stidljivost. Jako si lijepa, a dat ću ti najveći kompliment – sličiš na moju ženu!'', iskren je bio Đuro. Dženana je dobila ukupno 24 boda – Nina, Grašo, Andrea i Đuro dali su joj pet bodova, a samo joj je Tonči dao četiri te komentirao da ga iznenađuje što su joj ostali članovi dali ''peticu''.

Armin Malikić ovaj je put nastupio s pjesmom Matije Cveka 'Praviš me ludim'. ''Neodoljivo me podsjećaš na Maksima Mrvicu, ali to nije razlog zašto ću ti dati ocjenu koju ću ti dati, nego zato što si imao sjajan nastup i to je u kompletu, što se mene tiče, najbolji nastup večeras'', rekao mu je Tonči, a Grašo se s njim složio te dodao da je Armin gotov proizvod. ''Zaista najbolji nastup večeri!'', rekla mu je kratko Nina, a Andrea je komentirala da je bio bolji od Matije Cveka. Armin je za svoj nastup dobio maksimalan broj bodova i ne treba brinuti o svom prolasku dalje.

Mladi tata Dominik Heštera otpjevao je pjesmu Đanija Maršana 'Prozor prema zalazu'. ''Ovo je baš bilo jako emotivno i lijepo otpjevano. Ja sam se raznježio'', rekao je Đuro. ''Ti si na svoj specifičan način uspio u meni pobuditi emocije, a čak i neki tonovi koji nisu bili savršeni mi nisu smetali jer si mene večeras dobio na emociju'', rekla je Nina Dominiku. ''Sve u svemu, bilo je korektno i interesantno i snalaziš se'', komentirao je Tonči. Dominik je dobio 21 bod – od svih je dobio četvorke, osim Andree koja mu je dala pet.

Andrea Kadić bila je zadnja na pozornici, a otpjevala je pjesmu iz mjuzikla Dreamgirls, 'One Night Only'. ''Tako sam sretna što te imamo ovdje. Od svih ženskih kandidatkinja ti si bila najbolja!'', rekla joj je Nina i dodala da treba imati više hrabrosti za improvizaciju. ''Meni je žao što ti je energija padala i nestao ti je osmijeh s lica. To nemoj da se više dogodi. Dakle, nije bilo za pet nego za minus pet'', kazao je Huljić. ''Fasciniralo me koliko si to nonšalantno odradila i ja sam iskreno oduševljen'', rekao je Andrei Grašo. Andrea je dobila maksimalan broj bodova – 25!

Nakon svih nastupa kandidata koji love svoje mjesto u TOP 7, Antonija je najavila posebno iznenađenje – nastup Tončija Huljića i Lovre Dokića, kandidata zbog kojeg je Tonči u prošloj epizodi pustio suzu. Iako Lovro nije prošao dalje, Tonči i on otpjevali su zajedno njegovu pjesmu 'Guštan' te izmamili ogroman aplauz publike.

Uslijedili su a capella nastupi za osmero natjecatelja, a Filomena je od uzbuđenja što je ponovno stala pred žiri kolabirala na pozornici. ''Otvorim oči nakon što sam pala u nesvijest i vidim Petra Grašu!', kasnije se smijala Filomena.

Nakon što su kandidati otpjevali, žiri je morao donijeti odluku tko ide dalje u TOP 7, a uz Armina Malikića i Andreu Kadić, koji su dobili maksimalan broj bodova i automatski se plasirali u polufinale, prošli su i Lina Pejovska, Ivan Vidović, Đenana Manov, Filomena Puljiz i Lucijan Janko Krnic.