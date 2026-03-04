Morana Kasapović: 'U razgovore s gostima ne ulazim s unaprijed zacrtanim tezama'

U medijskom prostoru zasićenom brzim formatima i lakim sadržajima, HRT-ova emisija "Razgovor s razlogom", koja je s emitiranjem krenula u jesen 2022. godine, pokazala se kao pravo osvježenje. Njezin uspjeh, potvrđen i nominacijama za razne nagrade, dokazuje da postoji publika željna promišljenog i dubinskog dijaloga. Autorica i voditeljica Morana Kasapović i sama je kritična prema današnjim televizijskim standardima. – U utrci kojoj je cilj da budemo što brži, što gledaniji, nerijetko podilazimo publici. Gledatelje se često podcjenjuje jer se tvrdi da žele samo lake sadržaje – istaknula je u intervjuu za Večernji list prilikom pokretanja projekta. Upravo njezina emisija stoji kao protuteža takvom pristupu, nudeći smiren i argumentiran razgovor koji potiče na razmišljanje. Koncept emisije temelji se na formatu "jedan na jedan", u kojem voditeljica ugošćuje, kako ih sama opisuje, "ljude od misli i stava". To su uglavnom istaknuti pojedinci koji se ne pojavljuju često u medijima, ali čija riječ ima težinu. Već od prve gošće, književnice Slavenke Drakulić, pa sve do irskog dobitnika Bookera Paula Lyncha, arhitekta Nikole Bašića ili sociologa Dražena Lalića, koji su s Moranom Kasapović razgovarali ove sezone, emisija je pokrila širok spektar tema. Razgovaralo se o totalitarizmu, kulturi sjećanja, transgeneracijskim traumama, populizmu, književnosti, mentalnom zdravlju i konstruktivnim vijestima, a svaki razgovor plod je višemjesečne pripreme, istraživanja i čitanja. Naime, sama Morana naglašava kako su joj pitanja kratka, ali iza svakog stoji dugotrajan i temeljit rad cijelog tima.

Ovakav pristup novinarstvu Kasapović je gradila tijekom tri desetljeća karijere na Hrvatskoj radioteleviziji, gdje je stigla još 1993. kao studentica. Veći dio radnog vijeka provela je u Redakciji vanjske politike, za koju ju je interes vezao još od studentskih dana, što je potvrdila i magisterijem iz međunarodnih političkih odnosa. Gledatelji je pamte kao urednicu i voditeljicu vanjskopolitičkog magazina "Paralele", središnjeg Dnevnika, ali i po kultnoj emisiji "Uvijek kontra", u kojoj je vodila debate s Igorom Mandićem i Igorom Zidićem. Upravo to iskustvo poslužilo je kao jedna od inspiracija za pokretanje "Razgovora s razlogom".

Radeći na ovoj emisiji, kako kaže, i sama je mnogo naučila, a svoje je znanje i profesionalna načela prenosila i studentima novinarstva, kojima savjetuje da uvijek poštuju svoju publiku, budu objektivni i istiniti te da "ne savijaju kralježnicu". U vremenu kada se integritet često stavlja u drugi plan, Morana Kasapović svojim radom pokazuje da za ozbiljno i odgovorno novinarstvo i dalje ima razloga, zbog čega je nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine.

Prije svega, čestitke na nominaciji za Večernjakovu ružu! Jeste li očekivali nominaciju i što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste doznali vijest?

Hvala. Naravno da nisam očekivala nominaciju, a što mi je prošlo kroz glavu, ne smijem vam otkriti.

Kakve su bile reakcije kolega iz redakcije?

Čestitali su mi i rekli: "Pa što su dosad čekali?"

FOTO Proglašena je najljepšom Hrvaticom svih vremena! Udala se za našeg reprezentativca, imaju troje djece i žive bajku

U kategoriji TV osoba godine nominirani su i Antonija Blaće, Ema Branica, Joško Lokas i Martina Validžić. Želite li nešto poručiti konkurenciji i koga smatrate najvećim rivalom?

Da se dobitnik krije među njima.

Postoji li epizoda "Razgovora s razlogom" iz četvrte sezone koja je na vas ostavila poseban dojam i zašto?

Na četvrtu sam sezonu zasad jako ponosna i svaka mi je emisija draga na svoj način. Snažan dojam na mene je ostavio riječki nadbiskup Mate Uzinić, zbog svoje duhovnosti, iskrenosti, mudrosti, poziva na razumijevanje i poštovanje drugih. I drago mi je da su te poruke dotaknule mnoge.

Kako birate teme, a onda i goste za razgovor?

Prvo biram goste, a onda ovisno o njihovoj profesiji, stručnosti, donosim odluku o temi razgovora.

Nakon gostovanja uglednog danskog novinara i urednika Ulrika Haagerupa zvali su vas brojni kolegice i kolege, što su rekli?

Da možda ipak ima nade za našu profesiju, a pruža je konstruktivno novinarstvo. Mnogima od nas danski je kolega dao potvrdu da se vrijedi boriti za kvalitetno i ozbiljno novinarstvo, pa makar nas doživljavali kao "staru školu".

Osim što učite nove stvari, je li vam se dogodilo da tijekom razgovora s gostom promijenite stajalište o nekoj temi?

Ne ulazim u razgovore s unaprijed zacrtanim tezama za koje očekujem da ih gosti potvrde. Što, naravno, ne znači da nemam svoja stajališta, samo se trudim ne nametati ih. Ali sigurno sam često produbila svoje spoznaje i razvila svoja stajališta.

Možete li opisati proces pripreme za emisiju?

Proces je dug, traje od školskih dana do danas. Učenje, čitanje, istraživanje, širenje vidika.

Spomenuli ste da tijekom snimanja paralelno radite na čak četiri emisije, kako to uspijevate i jeste li ikad doživjeli "burnout"?

Očito dobro, zasad bez "izgaranja".

Koji cilj želite postići "Razgovorom s razlogom"?

Ne umišljam si da mogu postići velike ciljeve malom emisijom. Pokušavam samo dati prostor mudrim i pametnim ljudima da iznesu svoje poglede na važne društvene teme i priliku našim gledateljima da ih čuju.

Dolazite li u HNK na dodjelu Ruže 20. ožujka i koga ćete povesti?

Nažalost, imam otprije dogovorene obveze u tom terminu, tako da je i moja pratnja "oslobođena".

Ako osvojite Večernjakovu ružu, kamo ćete je smjestiti? Hoćete li je nekome posvetiti?

To je, opet ću se našaliti, kako bi političari rekli, hipotetsko pitanje. Ipak i sama nominacija je veliko priznanje i posvetila bih je ekipi "Razgovora s razlogom" jer bez njih ni ove nominacije ne bi bilo.