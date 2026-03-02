Antonija Blaće: Sve projekte radim na sličan način, u svakome me zanimaju više ljudi nego tema

Deveta sezona najnagrađivanijega televizijskog reality formata u Hrvatskoj, "Života na vagi", donijela je promjenu u voditeljskoj ulozi. Jedno od najprepoznatljivijih RTL-ovih lica, Antonija Blaće preuzela je voditeljsku ulogu i gledatelje vodila kroz nevjerojatne transformacije kandidata nakon što je godinama show vodila Marijana Batinić. Za mnogima omiljenu voditeljicu ovaj angažman predstavlja povratak korijenima i prirodan nastavak priče. Naime, ona je bila ključni dio tima koji je postavio projekt na noge radeći kao kreativna producentica od samog početka showa, a povratak u ulozi voditeljice poklopio se i s proslavom 20 godina njezine televizijske karijere. Stoga ne iznenađuje što je Antonija nominirana za Večernjakovu ružu u kategoriji TV osoba godine. Tim povodom s njom smo porazgovarali o vrijednosti "Života na vagi", razlici u pristupu vođenju u odnosnu na "Gospodina Savršenog" i planovima.

Prije svega, čestitke na nominaciji za Večernjakovu ružu! Jeste li je očekivali i što vam je prvo prošlo kroz glavu kad ste saznali vijest?

Nisam očekivala, nisam imala dojam da je moja uloga u "Životu na vagi" bila tako zapažena. Ali kad se u tebi sve slegne, zahvalan si jer to znači da ipak ljudi vide i cijene to što radiš; da si zaista s njima u njihovu dnevnom boravku, da pitaš ono što bi i oni pitali i da osjete ta tvoja tri sata finala bez blesimetra i kartica (uvijek mislim da to nitko ne vidi, op. a.)... To se dakle vidi i prepoznaje. A ova nominacija, moram napomenuti, dolazi u 20. godini moje karijere, odnosno nominacija je za 2025., a točno je ta godina bila moja obljetnica bavljenja ovim, za mene najljepšim poslom.

U kategoriji TV osoba godine nominirani su i Ema Branica, Morana Kasapović, Joško Lokas i Martina Validžić. Želite li nešto poručiti konkurenciji i koga smatrate najvećim suparnikom?

Pa dosta je to žestoka konkurencija, moram reći, pratim rad svih nominiranih i svi su zasluženo tu. Od svih kolega, privatno, najbolje poznajem Joška i jako volim kako radi. Poruka je onakva kakvu će, sigurna sam, svi nominirani poslati – sretno svima! Svaka Ruža bit će zaslužena.

Koliko vam je činjenica da ste u "Životu na vagi" sudjelovali od samih početaka kao kreativna producentica pomogla u prilagodbi ulozi voditeljice?

Ne mogu to razgraničiti, meni je sve to jedan veliki isti ili barem sličan posao. Unesem se sto posto u sve što radim.

Kako reagirate kad na setu dođe do dizanja tenzija među kandidatima?

Nadam se da se to vidjelo na ekranu (smijeh). Uvijek sam za spuštanje tenzija, i to tako da se pokuša sve reći i razumjeti druga strana. Tako sam nastojala raditi.

Je li vam teško natjecateljima reći da napuštaju show?

Mislila sam da će mi to padati teže, ali zapravo nije, svi znaju kamo su došli, svi znaju da nekad moraju izaći i svi su na to spremni. Uglavnom se događalo da su ljudi napuštali show u pravom trenutku. Žao mi je jer se ekipa smanjivala, normalno. A najteža su zapravo ispadanja na početku, dok nismo sigurni je li kandidat usvojio novo znanje.

Treneri Edo i Mirna za zadaću imaju pomaganje natjecateljima, no jeste li u nekom trenutku i vi potražili njihov savjet?

Tema gubljenja kilograma je moja ljubljena tema, oduvijek, kao i treninzi. Edo i Mirna jako puno znaju. Bio mi je velik užitak razgovarati s njima. Nisam ih gnjavila svojim privatnim potrebama (smijeh).

Jesu li iskustva iz showa utjecala na vaš svakodnevni život i, ako jesu, na koji način?

Jest, malo, usporedno sam i sebe stavila u program. (smijeh)

"Život na vagi" istodobno potiče natjecatelje na introspekciju i doprinosi rušenju tabua. Što smatrate najvećim uspjehom ili vrijednošću ovog formata?

Pa zapravo mi je ta psihološka strana najzanimljivija, i mislim da u tome leži uspjeh emisije. Svatko od nas se s nečim bori i živi prema nekim obrascima koje je jako teško nadići. To je emisija o tomu. Ponajprije o tomu. Suočiti se sa sobom, vidjeti sebe realno i uhvatiti se u koštac sa samima sobom.

Koja je najveća razlika u pristupu vođenju "Života na vagi" i "Gospodina Savršenog"?

Kao i između svakog projekta – u temi. Mislim da sve projekte radim na sličan način, to je neki moj stil. U svakom me projektu zanimaju ljudi više nego tema. I u svakom su mi projektu ljudi bitni, da se dobro osjećaju i da prenesemo gledateljima istinsku emociju.

Posljednja sezona "Gospodina Savršenog" izazvala je velik interes javnosti. Jeste li ostali u kontaktu sa Šimom ili Milošem i kako komentirate događanja nakon završetka showa?

Jesam, sezona je bila vrlo popraćena i gledana. Nemam nikakvih posebnih komentara, život ide dalje. Ali mi je drago da se za zanimljive kandidate otvaraju nove prilike.

Dolazite li u HNK na dodjelu Ruže 20. ožujka i koga ćete povesti?

Naravno da dolazim, morale bi sjekire padati da ne dođem (smijeh)! Mislim da ću doći sa suprugom i prijateljima.

Ako osvojite Večernjakovu ružu, kamo ćete je smjestiti? Hoćete li je nekomu posvetiti?

Lijepo bi bilo osvojiti Ružu 20 godina nakon što sam dobila Večernjakov ekran za TV debitanta. Tako da bih je stavila pokraj – Ekrana. Bila bi to lijepa instalacija. Ali realno, najprije ću je staviti na Instagram (smijeh).

Kakve su vam želje i planovi za 2026. godinu?

Nakon dugo vremena, imam i puno želja i puno planova. Dosad sam bila ležerna, ali sad sam ušla u proaktivnu fazu. Sve ću vam javiti.