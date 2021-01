Američki producent o zadnjim mjesecima Mirinog života: 'U grupi sam čuo da se zdravlje poboljšava, no onda je stigao poziv'

Proslavljeni producent i pisac s kojim je radila proslavljena glumica Mira Furlan, Joseph Michael Straczynski, na svom se Twitteru oprostio od legendarne glumice.

"Noć je velike tuge jer je naša prijateljica i drugarica otišla tamo gdje je više ne možemo dodirnuti. Njezina smrt pogodila je mnoge, ne samo u hrvatskoj i regiji, već i u svijetu. Ali kao i sa svim stvarima, sustignut ćemo je jednom, i vjerujem da će nam imati za ispričati puno priča, i mnoge uloge za podijeliti sa svemirom", napisao je producent.

On je također i autor serije "Babylon 5" u kojoj je ostvarila prvu zapaženuj ulogu u SAD-u.

Straczynski je na Twitteru objavio i poduže pismo u kojemu je opisao njegovo poznanstvo s glumicom i otkrio detalje o posljednjim mjesecima njezinoga života. Objavu u cijelosti prenosimo:

"Kad je Mira Furlan došla na audiciju za Babylon 5, njezina je matična država Jugoslavija bila u previranju i raspadala se u dvije odvojene zemlje. Tijekom našeg prvog sastanka razgovarali smo o njezinom radu i njezinom životu, a saznao sam da je bila dio turnejaške kazališne skupine koja je nastavila prelaziti granice države koja se raspada unatoč primanju prijetnji smrću s obje strane u ratu.

Izrazio sam svoje divljenje njezinoj hrabrosti, ali ona je slegnula ramenima i odmahnula rukom. 'Što je najgore što se moglo dogoditi? Da, mogli su me ubiti. Pa što? Umjetnost ne bi trebala imati granica'.

Vrlo je malo ljudi znalo tu stranu Mire: vatrenu, neustrašivu stranu koja se neprestano borila za njezinu umjetnost. Donijela je sve te osobine u lik Delenn, a ja sam zauzvrat pokušao za nju napisati govore koji će joj omogućiti da komentira što se događa s njenom domovinom, a da je se ne proziva po imenu. Pretpostavljam da sam to sigurno ispravno učinio jer se jednog dana pojavila na vratima mog ureda, sa šalicom čaja u jednoj ruci, potpuno našminkana i rekla: 'Pa, koliko ste živjeli u Jugoslaviji?"

Njezin suprug Goran uvijek je bio stijena njezinog života. Bio je i jest gospodin, duhovit, izvrstan redatelj i umjetnik koliko i Mira, što ih je učinilo idealnim parom. Rijetko sam vidio dvoje ljudi koji su bili krajnje namijenjeni jedno drugome.

Sjećam se kad se Mira prvi put pojavila na kongresu sa mnom i nekim drugim glumcima. Nije sasvim razumjela o čemu se radi, ali je svoj dio napravila sjajno. Kad je nastupilo razdoblje pitanja za publiku, obožavatelj je podigao ruku i rekao Miri, čiji je jugoslavenski naglasak u početku bio puno snažniji nego što je vremenom postao, 'Recite Moose and Squirrel'.

Nije imala pojma što ovo znači, ali rekla je 'Moose and Squirrel' i cijela je soba prasnula u smijeh. Objasnili smo joj to kasnije, ali zapravo, bilo joj je važno samo to da je publika bila sretna.

Već neko vrijeme znamo da se Miri narušavalo zdravlje ... Nisam siguran da je ovo pravo vrijeme ili mjesto za raspravu o pukoj slučajnosti onoga što se dogodilo ... I svi se danas plaše. Stalno smo se nadali da će se poboljšati. U grupnoj e-pošti poslanoj glumačkoj ekipi prije nekog vremena čuo sam da se možda poboljšava.

Tada je stigao poziv Petera Jurasika. 'Želio sam da znate da Goran dovodi Miru kući', rekao je. 'Mislite li, on je dovodi kući kao da joj je sada bolje ili je dovodi kući kao kad je dovodi kući?'

'Dovodi je kući, Joe', rekao je Peter i čuo sam pauzu u njegovu glasu dok je to govorio.

I kao obitelj održali smo sastanak i započeli dugo čekanje koje je sada završilo.

Mira je bila dobra i draga žena, zapanjujuće talentirana izvođačica i prijateljica svima u glumačkoj ekipi i ekipi Babylona 5, a vijest nas je sve shrvala. Članovima glumačke ekipe s kojima je bila posebno bliska od kraja emisije trebat će vremena da ovo prebrode, zato imajte razumijevanja ako neko vrijeme ne reagiraju. Tim smo putem išli prečesto, a to postaje samo teže.

Ako ste ljubitelj Mirinog djela, oživite one posebne trenutke kad je uzdrmala nebesa i proživite umjetnost koju je unijela u svoj rad. Za bilo kojeg glumca to je najbolja moguća počast: da rad traje. Koliko god je ovo vrijeme za tugovanje, toliko je i vrijeme za slavljenje njenog života i hrabrosti.

Sve naše misli večeras bit će usmjerene na uspomene koje je ostavila iza sebe, blistavo svjetlo svojih nastupa, širinu svog talenta i srce i ljubav koju je dijelila s Goranom i sa svima vama", napisao je producent.

It is a night of great sadness, for our friend and comrade had gone down the road where we cannot reach her. But as with all things, we will catch up with her in time, and I believe she will have many stories to tell us, and many new roles to share with the universe. pic.twitter.com/HyQlqyC19v