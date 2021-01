Svojim radom bila je uzor mnogima, a posljednjih 30-ak godina je živjela u SAD-u

Vijest o smrti Mire Furlan u petak rano ujutro je šokirala hrvatski, ali i svjetski glumački svijet. Mira je rođena u Zagrebu 7. rujna 1955. od majke Židovke i oca hrvatsko-slovenskog podrijetla. Isprva istaknuta glumica Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu, da bi 1980-ih postala jedna od vodećih hrvatskih i jugoslavenskih filmskih glumica. Osobito se istaknula u filmovima Kiklop (1982.) 'Antuna Vrdoljaka', 'U raljama života' (1984.) i 'Za sreću je potrebno troje' (1986.) Rajka Grlića te filmu 'Lepota poroka' (1986.) Živka Nikolića.

Od početka 1990-ih živi u SAD-u gdje je postigla svjetsku slavu nastupima u TV-serijama 'Babylon 5' i Izgubljeni'.

Mira Furlan slovi za jednu od najpopularnijih, najljepših i najseksepilnijih glumica bivše Jugoslavije. Mirin otac Ivan je bio istaknuti znanstvenik, a majka je završila francuski jezik i jugoslavistiku. Osnovnu školu i gimnaziju je pohađala u rodnom gradu. 1978. godine je diplomirala na Akademiji za kazalište i film. Upisala je engleski i francuski jezik na Filološkom fakultetu. 1986. godine je upoznala srpskog redatelja Gorana Gajića s kojim je ubrzo započela vezu.

Mira je bila članica Hrvatskog narodnog kazališta u kome je odigrala veliki broj predstava za koje je nagrađivana. Neke od njih su: „Dundo Maroje“ (Petrunjela), „Šteta što je kurva“ (Anabela), „Mizantrop“ (Celimena), „Mesec dana na selu“ (Natalija Petrovna), „Dubik“ (Lea), „Glorija“ (Glorija), „Hamlet“ (Ofelija), „Alfa Beta“, „Roman o tri ljubavi“, „Majka hrabrost“, „Tri sestre“, itd. Uloga u predstavi „Mesec dana na selu“ joj je donijela nagradu „Dubravko Dujsin“. Gostovala je u mnogim kazalištima na prostoru bivše Jugoslavije. Kada se preselila u SAD, igrala je u predstavi „Antigona“ koju je režirao njen suprug. Osvojila je nagradu „Dramalogue“ za najbolju kazališnu ulogu u Los Angelesu. Također je glumila u Lorkinoj „Đermi“ koja se izvodila u Indiana Repertory Theatre. 2002. godine je igrala Medeju u istoimenoj predstavi u kazalištu Ulysses koje se nalazi na Brionima. 2015. godine je postala stalni član ansambla HNK Ivana pl. Zajca Rijeka. Glumila je u predstavama: „Kasandra“, „Ko se boji Virdžinije Vulf“ i „Jesenja sonata“. Filmovi i serije 1982. i 1986. godine Miri su dodjeljene Zlatne arene za ulogu Enke u filmu „Kiklop“ i za ulogu Jaglike u filmu „Lepota poroka“. 1985. godine je imala jednu od glavnih uloga u filmu „Otac na službenom putu“ koji je bio nominiran za Oscara. Od 1994. do 1998. godine se pojavila u 110 epizoda američke znanstveno fantastične serije „Babylon 5“. Od 2004. do 2008. godine je bila Francuskinja Danijel Ruso u seriji „Izgubljeni“. Budući da više nije mogla podnijeti lokaciju na Havajima na kojoj su snimali, dogovorila se s producentima da njen lik „ubiju“. 2008. godine Mira je tumačila epizodnu ulogu u seriji „Vratiće se rode“ koju je režirao njen suprug Goran. 2010. godine je bila članica žirija Libertas filmskog festivala u Dubrovniku. 2012., 2013. i 2014. godine je bila gošća Festivala kulture i snova koji je održan u Kuli Jankovića. 2014. godine je počela predavati na Filmskoj akademiji u Los Angelesu, a zatim na New York Film Academy.

Mira je jedno ljeto bila pjevačica rok benda „Le Cinema“. Tada je bila na morskoj turneji sa Vladom Divljanom. Uradila je albume: „Mira Furlan i orkestar Davora Slamniga“ i „Songs from movies that have never been made“ na kome se nalaze pjesme iz filmova koji nikada nisu snimljeni. S kolegama iz serije „Babylon 5“ je snimila jezz album, a jednu pjesmu je posvetila svom sinu. U SAD-u je pjevala u zboru jedne crkve. Pisala je kolumnu u hrvatskim političkim novinama Feral tribun (Feral Tribune). 2010. godine izdavačka kuća „Samizdat B92“ je te tekstove objavila u obliku knjige čiji je naziv „Totalna rasprodaja“. Napisala je scenarij za predstavu „Dok nas smrt ne rastavi“ koja je premijerno izvedena u travnju 2013. godine.