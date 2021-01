Hrvatski i američki umjetnici u tuzi se opraštaju od glumice koja je obilježila generacije

Preminula je proslavljena glumica Mira Furlan, a vijest o tome podijeljeno je i na njezinolm Twitter profilu. Kako doznajemo od izvora bliskih obitelji, glumica je već duže vrijeme bolovala od virusa Zapadnog Nila koji joj je prenio zaraženi komarac. Zbog teške bolesti, posljednjih nekoliko mjeseci provela je u teškom stanju boreći se za život. Iako joj je u bolnici SAD-u pružena najbolja moguća liječnička skrb, bolest je, nažalost bila jača.

Proslavljeni producent i pisac s kojim je radila, Joseph Michael Straczynski, na svom se Twitteru oprostio od legendarne glumice.

"Noć je velike tuge jer je naša prijateljica i drugarica otišla tamo gdje je više ne možemo dodirnuti.

Njezina smrt pogodila je mnoge, ne samo u hrvatskoj i regiji, već i u svijetu. Ali kao i sa svim stvarima, sustignut ćemo je jednom, i vjerujem da će nam imati za ispričati puno priča, i mnoge uloge za podijeliti sa svemirom", napisao je producent.

