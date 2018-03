Pjevačica poljubila tinejdžera u showu, fanovi je napali: 'To je seksualni napad'

Pop-zvijezda Katy Perry dospjela je na naslovnice američkih medija nakon što je u prvoj epizodi nove sezone American Idola poljubila tinejdžera bez njegova pristanka. Benjamin Glaze, 19-godišnji pjevač došao je na audiciju, a prije nastupa članovi žirija Lionel Ritchie, Katy Perry i Luke Bryan pitali su ga ima li djevojku.

– Jesi li ikada poljubio djevojku i svidjelo ti se – upitao ga je Bryan te citirao poznati hit Katy Perry "I Kissed A Girl". Glaze je odgovorio da nije, a Perry ga je pozvala da je poljubi. On ju je krenuo poljubiti u obraz, no pjevačica se okrenula i poljubila ga u usta.

Lionel i Luke su se nasmijali i čestitali, i odmah rekli kako će taj poljubac sigurno biti prva vijest u novinama. No, mediji nisu oduševljeni njezinim postupkom.

– Bilo mi je neugodno. Prvi poljubac želio sam sačuvati za ozbiljnu vezu. Želio sam da to bude posebno. Da me pitala želim li je poljubiti, rekao bih da ne želim. Znam da mi mnogi dečki neće vjerovati, no odgojen sam u konzervativnoj obitelji i to mi je smetalo – rekao je Glaze za New York Times.

Produkcija American Idola ovaj je poljubac iskoristila u promotivne svrhe, pa je američka javnost znala za njega i prije emitiranja prve epizode. No, javnost je napala ABC mrežu jer je bila riječ o poljupcu bez pristanka.

It was a forced sexual act. Imagine if this was from a male judge. Has @katyperry not taken anything from the #metoo movement? #americanidol