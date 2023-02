Postali su pravi fenomen: Izvoz turske TV produkcije ove godine dosegnut će i milijardu dolara

Sapunice su jedan od najpopularnijih televizijskih formata koji već desetljećima privlači pažnju velikog broja gledatelja, kako u svijetu, tako i u Hrvatskoj. Bez obzira što mislili o njima, ili pratili ih ili ne, njihovi likovi se ne mogu se izbjeći u dnevnim novinama, portalima, plakatima, reklamama. Likovi i sadržaj sapunica odavno su teme razgovora uz kavu ili ručak, a prema njima se radi dnevni raspored obitelji. I dok su to devedesetih godina, pa čak i početkom 2000-ih bile španjolske i meksičke serije, ili bolje rečeno telenovele, posljednjih 15-ak godina tron su preuzele turske sapunice.

Serije uz koje smo odrasli

Nakon apsolutne dominacije američkih serija, početkom devedesetih godina 20. st. veliku promjenu unijele su latinskoameričke telenovele koje su od sredine devedesetih pa sve do turskih sapunica dominirale na hrvatskim programima. Hrvati su u to vrijeme bili ludi za romantičnim pričama, ljubavnim preokretima i trokutima, senzibilnim obiteljskim pričama i slično.

Dokaz tomu su i neke od najpopularnijih telenovela koje su se kod nas prikazivale, a koje su gledali, barem po koju epizodu, gotovo svi koji su posjedovali televizor. A popularnost nekima ne jenjava ni danas. Netflix je tako nedavno objavio kako će se u njegovoj ponudi uskoro moći naći legendarna "Rubi" koju su Hrvati svakodnevno pratili 2004, godine na Novoj TV. A neki od starijih gledatelja sjećaju se i ovih dobro poznatih telenovela: "Divlja ruža" koja se emitirala početkom 1990-ih godina n HRT-u, "Marisol" koju smo pratili na HRT-u 1996. godine pa ponovno na Domi TV od 2012. do 2014. godine, "Esmeralda" koju je također prikazivao HRT, 1998. i 1999. godine pa reprizirala isto Doma TV 2011., "Otimačica" koju smo isto na HRT-u pratili 1999. godine pa na Domi od 2011., "Oprezno s anđelom" 2008. i 2009. na HRT-u pa na Domi 2012. godine, "Rebelde" smo gledali na Novoj TV 2009. godine, a "Donnu Barbaru" 2010. godine. A najviše je godina u eteru "izdržala" "Santa Barbara" koja se na HTV 1 emitirala čak osam godina (1990.-1998.). Sve su to telenovele bez kojih mnogi od nas jednostavno nisu mogli zamisliti dan. I dok su se latinoameričke telenovele većinom prikazivale na HRT-u u dnevnom terminu, uz vrijeme ručka, dakle u terminima namijenjenima starijoj populaciji i domaćicama, turske sapunice prikazuju se navečer u središnjim udarnim, odnosno obiteljskim terminima i to na komercijalnim televizijama. Jedan od razloga za to je upravo rast gledanosti turskih serija koje su gledateljima nudile nešto drugačije od "laganih telenovela" - obiteljske vrijednosti i odnose, tradiciju, politiku i povijest.

Zlatna marketinška koka

Na našim televizijama trenutno se u ponudi mogu naći tri turske serije - “Izdaja” i "Snaga obitelji" na Novoj TV i "Očev izbor" na RTL-u. “Izdaja” je zapravo na putu da postane najgledanija na našim televizijama jer su drame između Murata, Neslihan i Damle zaokupirale i stare i mlade.

No, osim njih, prošle godine Hrvati su pratili i "Nevjeru" na Novoj TV, kao i "Prevaru", a prije toga prikazivale su se još tri nove serije; "Melek", "Ljubavna oluja" i "U plamenu".

Od svih turskih serija koje su se emitirale na domaćim televizijama, dvije najgledanije emitirane su upravo na Novoj TV, a obje je u prosjeku pratilo više od 730 tisuća gledatelja, rečeno nam je s Nove TV. Prema njihovim podacima, najgledanija turska serija ikad je “Sudbina” koja je tijekom svog emitiranja, od studenog 2016. do travnja 2017. godine, osvojila srca gledatelja i ostvarila udio u gledanosti od gotovo 40 posto. Druga najgledanija turska serija, kako na Novoj TV, tako i na ostalim televizijama, je “Sila” koja je u razdoblju emitiranja od siječnja do svibnja 2013. ostvarila udio u gledanosti od 38 posto. U posljednje četiri godine, odnosno od 2018. do danas, među pet najgledanijih turskih serija na Novoj TV našle su se “Istanbulska nevjesta”, “Bit ćeš moja”, “Nevjera”, “Azra” i “Ambasadorova kći”.

- Titulu najgledanije turske serije u protekle četiri godine nosi 'Istanbulska nevjesta', koja je s prikazivanjem na Novoj TV počela u siječnju 2018. godine. S ukupno 223 emitirane epizode ostvarila je udio u gledanosti od 37 posto, a dogodovštine omiljenih likova u prosjeku je pratilo 590 tisuća gledatelja pred malim ekranima – kazali su nam s Nove TV prošle godine.

Po gledanosti je slijedi megapopularna serija “Bit ćeš moja” koja je za vrijeme emitiranja u siječnju 2018. ostvarila udio u gledanosti od 34 posto, a u prosjeku ju je pratilo preko 573 tisuće gledatelja. Serija “Nevjera”, koja se prikazivala od siječnja do lipnja 2022., ostvarila je udio u gledanosti od 36 posto, a s prosječnih 521 tisuća gledatelja zasjela je na treće mjesto najgledanijih serija od 2018. godine do danas. Na ljestvici se nakon nje nalazi serija “Azra” koja je u razdoblju emitiranja od siječnja do srpnja 2020. godine ostvarila 35 posto udjela u gledanosti, a pratilo ju je prosječno 457 tisuća gledatelja, dok je peto mjesto s udjelom u gledanosti od 34 posto zauzela “Ambasadorova kći” koju je od prve epizode u siječnju do posljednje epizode u srpnju 2021. u prosjeku pratilo preko 433 tisuće gledatelja.

Međutim, fenomen turskih serija kod nas su dovele serije "Ezel" koja se prikazivala 2009. godine pa sve do 2011. na RTL-u, "1001 noć" gdje su Hrvati Onura i Šeherezadu pratili dvije godine - 2010. do 2011., "Sulejman Veličanstveni" 2012. godine pa sve do 2014., a 2013. godine "prešišala" ga je spomenuta "Sila" na Novoj TV. Gledale su se još i "Izgubljena čast" 2010.-2012. i "Strasti Orijenta" 2008. do 2010. godine. O popularnosti turskih serija među hrvatskim gledateljstvom govorila je dr. sc. Suzana Peran u svom znanstvenom radu "Sapunice, telenovele i slika obitelji", u kojemu je iznijela podatak da je dvosatni specijal "Sulejmana Veličanstvenog" 23. rujna 2012. godine pratilo 660 tisuća gledatelja, istodobno smanjivši gledanost "Izgubljenoj časti" za stotinu tisuća gledatelja. To je protumačeno zanimanjem upravo za tada novu seriju "Sulejman Veličanstveni" koja se počela prikazivati na RTL Televiziji, a koja je do kraja svog emitiranja, prema RTL-u, imala preko 900 tisuća gledatelja koji su pratili događaje u Topkapi palači. A 2021. godine vodili su se i pregovori da se snimi i verzija te serije na engleskom jeziku, što bi značilo prvi veliki proboj turskih serija na englesko govorno područje.

Zarada od milijardu dolara

"1001 noć" svojevrsni je fenomen. Naime, Zvonko Beković u svom radu "Tisuću i jedna noć konzum-(n)acije" istaknuo je kako je ta serija toliko prirasla Hrvatima i Hrvaticama da su turističke agencije unatoč skupim aranžmanima naglo porasle prodaju putovanja u Tursku i Istanbul, a aviokompanije počele su zbog serija uvoditi dodatne letove.

Bez obzira nude li turske serije povijesnu ili moderniju tematiku, našim su gledateljima itekako prirasle srcu. Turkolozi su taj fenomen pojasnili time što su ljudi zasićeni ludim tempom života i modernom tehnologijom kojemu se te serije suprotstavljaju. Jer, u njima s jedne strane postoji ta tehnološka bešćutnost, a s druge strane nadvladava tradicija kojom se tako ponose. Njihove serije i sadržaj budno nadgleda RTUK, osnovan 1994. kao regulatorno tijelo za medije. RTUK tako zabranjuje seks, alkohol, različite seksualne orijentacije i bilo kakvu golotinju. I ta se formula, izgleda, dobro prodaje. Posebno u Hrvatskoj koja je s njom povijesno bliska, ali i zbog sličnosti u mentalitetu i pogledima na svijet. Očekuje se da će izvoz turske TV produkcije 2023. dosegnuti milijardu dolara, navodi turska novinska agencija Anadolija. Zanimljiv je i podatak da mogu proizvesti i do 100 serija godišnje. Turska je službeno iza SAD-a druga država u svijetu po proizvodnji i plasmanu TV serija čime su direktno nadmašili nekada glavne proizvođače telenovela i sapunica kao što su Meksiko i Brazil te Italija i Španjolska.

