Želite živjeti duže? Stručnjaci se kunu u ovih 7 jednostavnih navika koje vas neće koštati ni centa

Ana Hajduk
09.12.2025.
u 12:30

Živimo sve dulje — ali kako ostati stvarno zdravi do duboke starosti? Stručnjaci otkrivaju sedam jednostavnih navika koje produžuju naš zdravstveni vijek.

Najnoviji podaci britanskog Državnog zavoda za statistiku pokazuju da bi dječak rođen 2023. mogao doživjeti 86,7 godina, a djevojčica čak 90. No, duži život često znači i veći rizik od bolesti poput artritisa, dijabetesa i srčanih problema — što itekako može narušiti kvalitetu svakodnevice. Zato sve više stručnjaka naglašava da bismo manje trebali razmišljati o životnom vijeku, a više o zdravstvenom vijeku — broju godina koje provedemo vitalni, pokretni i mentalno oštri.

I dok su biohakeri postali popularni zbog neobičnih i skupih tehnika pomlađivanja, od NAD+ injekcija do raznih “longevity” protokola, stručnjaci poručuju: najmoćnije navike zapravo su jednostavne, besplatne i dostupne svima. U nedavnom članku za Huffington Post, vodeći eksperti za dugovječnost otkrili su sedam navika na koje se vrijedi osloniti.

1. Živite sa svrhom: Prvi i najvažniji savjet: imajte razlog zbog kojeg ujutro ustajete. Dr. Erin Martinez, stručnjakinja za zdravo starenje, kaže da Japanci ovaj osjećaj nazivaju ikigai — “razlog postojanja”. Svrha ne mora biti velika ili “svjetska”. Dovoljno je nešto što vas ispunjava: vrtlarenje, briga o kućnom ljubimcu, volontiranje, njegovanje odnosa. 

Ljudi s jasnim osjećajem svrhe žive zdravije, bolje se nose sa stresom i rjeđe razvijaju kognitivna oštećenja. Studija u The American Journal of Geriatric Psychiatry pokazala je da oni imaju 28 % manji rizik od demencije.

2. Održavajte kvalitetne društvene veze: Društvena izolacija doslovno šteti mozgu — povezana je s gubitkom pamćenja, većim rizikom od demencije i čak smanjenjem volumena mozga. Suprotno tome, najdugovječniji ljudi na svijetu, poput žena s Okinawe, njeguju bliske odnose od djetinjstva do duboke starosti. Harvardska studija koja traje više od 87 godina otkrila je da su dobri odnosi najsnažniji prediktor dugog, sretnog života — čak snažniji od genetike i financija.

3. Održavajte veze s ljudima različite dobi: Međugeneracijski odnosi čuvaju mentalnu oštrinu, proširuju perspektivu i jačaju osjećaj zajedništva. Studija iz 2021. pokazala je da druženje među generacijama poboljšava mentalno i fizičko zdravlje, društvene vještine te osjećaj svrhe kod sudionika svih dobnih skupina. 

4. Izbjegavajte rizična ponašanja: Najbanalniji savjet često je i najvažniji. Pušenje, pretjerano pijenje alkohola, korištenje droga ili vožnja s ometanjem drastično smanjuju očekivani životni vijek. Studije pokazuju da ljudi s “niskorizičnim profilom” žive u prosjeku 5–6 godina dulje.

5. Volontirajte — ali u onome što volite: Volontiranje stvara nove društvene veze, potiče fizičku aktivnost i daje osjećaj smisla. Sve to direktno smanjuje usamljenost i depresiju te produžuje život. Studije pokazuju da stariji volonteri imaju značajno nižu stopu smrtnosti.

6. Podesite dnevni ritam prehrane: Mediteranska prehrana i dalje je “zlatni standard”, ali sve se više govori i o tome kada jedemo. Dr. Sebastian Brandhorst preporučuje vremenski ograničenu prehranu — primjerice od 8 do 18 sati. Ovaj ritam pomaže regulirati šećer u krvi, poboljšati zdravlje srca i održati tjelesnu težinu. No, ekstremni 8-satni prozori povezani su s povećanim rizikom od kardiovaskularnih bolesti. I, važno: povremeni post nije za trudnice, mlađe od 18, osobe s poremećajima prehrane i dijabetičare.

7. Spavajte redovito i dovoljno: San je "program popravka tijela", kako kaže dr. Douglas Vaughan. Ali jednako je bitna i dosljednost — odlazak u krevet i buđenje u približno isto vrijeme. Redovit san stabilizira hormone, čuva krvne žile, jača imunitet te usporava biološko starenje. Preporuka: 7 do 9 sati sna svakoga dana. Kronično loš san povezan je s pretilošću, dijabetesom, depresijom, moždanim udarom i srčanim bolestima.

Nakon godina istraživanja, stručnjaci imaju jednostavnu poruku: dug i sretan život nije rezultat skupih tretmana, nego niza malih, dosljednih i ljudskih navika. Brinite o odnosima. Krećite se. Jedite pametno. Nađite svrhu. Spavajte dobro. Sve ostalo su — dodaci.

Ključne riječi
tajna dugog života zdravlje dugovječnost starenje starost

Kupnja