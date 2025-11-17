Najstarija žena na svijetu (116) otkriva tajnu dugog života i - nije ono što većina ljudi misli!

Najstarija živuća žena na svijetu, Britanka Ethel Caterham, nedavno je proslavila 116. rođendan – i pritom otkrila jednostavnu filozofiju za koju vjeruje da joj je donijela dug život. Rođena davne 1909. godine, Ethel je prošla kroz više od jednog stoljeća povijesti: od potonuća Titanica i dvaju svjetskih ratova do izuma interneta i pojave TikToka. Danas živi u domu za starije u Lightwateru u Surreyju, gdje je, nakon smrti brazilske časne sestre Inah Canabarro Lucas, službeno proglašena najstarijom osobom na svijetu, što su potvrdili Guinnessova knjiga rekorda i baza podataka LongeviQuest.

Kako piše UNILAD, na svoj 115. rođendan dobila je čestitku kralja Charlesa, no skromna Ethel tada je samo kratko poručila da “ne zna zašto tolika buka oko svega”. Njena tajna dugovječnosti? Nevjerojatno jednostavna. Ethel kaže da je ključ dugog i mirnog života u tri stvari: “Nikad se ni s kim ne svađam, slušam… i radim što želim”.

Upravo tom filozofijom, čini se, prošla je kroz neke od najizazovnijih trenutaka modernog doba. Jedan od njih bila je i zaraza Covidom-19 na samom početku pandemije. Iako je tada imala 110 godina, Ethel je preživjela virus – što je čini i jednom od najstarijih osoba koje su preboljele Covid.

Ethel je odrasla kao drugo najmlađe od osmero djece i posljednja je živuća osoba koja je rođena dok je na britanskom tronu bio kralj Edward VII. U mladosti je radila kao au pair u Indiji, a 1933. udala se za Normana Caterhama. Danas ima tri unuke i petero praunuka. Dugovječnost očito nosi u genima – njezina sestra Gladys doživjela je 104 godine.

Iz Guinnessove knjige rekorda kažu kako se nadaju da će se uskoro osobno susresti s Ethel i uručiti joj službeni certifikat. Iz doma za starije dodaju da je njihova slavna stanovnica “pravi dokaz dobro proživljenog života”.