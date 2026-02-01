Je li vaš ljubimac među njima? Ovo je 6 najskupljih i najzahtjevnijih psećih pasmina
Držati psa ne podrazumijeva samo šetnju i hranjenje. Naime, kod određenih pasmina troškovi mogu postati ozbiljna stavka u kućnom budžetu. Najviše se novca najčešće potroši na kvalitetnu prehranu, redovite veterinarske kontrole, preventivu protiv parazita i cijepljenja. No, kod pasmina koje su sklone nasljednim bolestima, računi mogu naglo skočiti zbog dijagnostike, operacija i terapija.
Druga velika stavka je krzno: pasmine koje se šišaju, trimaju ili zahtijevaju svakodnevno četkanje često traže profesionalni grooming. Tu su i 'skriveni' troškovi poput lijekova ako se pas razboli, posebnih ortopedskih kreveta, dodataka prehrani, opreme i drugog. Neke su pasmine zbog sklonosti bolesti, velikog apetita i održavanja jednostavno skuplje od drugih.
Bernski planinski pas: Velik rast znači i velike porcije, a kvalitetna hrana za ovakvog psa mjesečno može predstavljati značajan trošak. Pasmina je poznata po sklonosti određenim zdravstvenim problemima pa se često preporučuju redovite kontrole, dodaci za zglobove i pažljivo praćenje kondicije. Uz to, gusto krzno traži često četkanje i dobru njegu, posebno u sezoni linjanja.
Francuski buldog: Iako je malen, često je velik trošak: mnogi pripadnici ove vrste imaju osjetljiv probavni sustav i alergije pa završavaju na specijalnoj prehrani. Zbog brahicefalne građe odnosno spljoštene njuške mogu imati respiratorne probleme, a veterinarske intervencije kod njih nisu rijetkost. Kožne nabore treba redovito čistiti, a sitnice poput kapi, krema i kontrola nisu jeftine.
Engleski buldog: Ova pasmina često zahtijeva više veterinarske skrbi zbog problema s kožom, disanjem i zglobovima pa je osiguranje ili 'fond za veterinara' pametna ideja. Nabori kože traže redovitu higijenu kako bi se spriječile upale i neugodni mirisi. Zbog građe i osjetljivosti na vrućinu često traži poseban režim aktivnosti, što također utječe na opremu i brigu.
Pudlica: Pudlica se ne linja na 'klasičan' način, ali to ne znači da ste s njom bez brige. Naime, krzno ovih pasa stalno raste i treba redovito šišanje te profesionalno održavanje. Bez groominga i četkanja brzo nastaju čvorići koji mogu dovesti do iritacije kože i dodatnih troškova. Osim toga, odgovorni vlasnici često ulažu u kvalitetnu njegu i rutinske kontrole.
Njemački ovčar: Sklonost problemima s kukovima i kralježnicom može značiti troškove kroz cijeli život, od dijagnostike do fizikalne terapije i dodataka prehrani. Aktivna pasmina često 'jede kao sportaš' pa kvalitetna hrana i poslastice za trening nisu zanemarivi. Uz to, linja se obilno pa računajte na redovito četkanje, usisavanje i ulaganje u dobru njegu kože i dlake.
Newfoundland: Ovo je div među psima, a veličina najčešće znači i veće troškove: hrana, lijekovi i sve veterinarske usluge obično su skuplji jer doze i potrošni materijal rastu s kilogramima. Gusto, vodootporno krzno traži stalnu njegu, sušenje i četkanje kako ne bi došlo do zapetljavanja i kožnih problema. Zbog težine i rasta, zglobovi i srce traže dodatnu pažnju, a često i posebnu opremu.