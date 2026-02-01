Ovo je deset najromantičnijih gradova svijeta: Iznenadit će vas tko je sve na popisu

Iako Pariz ima reputaciju 'grada ljubavi', postoji mnoštvo gradova koji nude istu romantičnu privlačnost kao francuska prijestolnica. S obzirom na to da Valentinovo ove godine pada u subotu, to je savršena prilika za vikend bijeg. Diljem svijeta, najromantičniji dan u godini slavi se uz raznolike tradicije i lokalne običaje. U Njemačkoj ljudi razmjenjuju predmete s motivima svinja, dok u Rumunjskoj parovi odlaze u šume brati cvijeće i umivati se snijegom za sreću. Na Filipinima su popularna 'Kasalang Bayan' (zajednička vjenčanja), često besplatne masovne ceremonije koje se održavaju na Valentinovo, omogućujući stotinama parova da se vjenčaju bez visokih troškova tradicionalnih vjenčanja.

S manje dva tjedna do Valentinova, tim stručnjaka iz tvrtke za aerodromske transfere Mozio otkrio je najromantičnije gradove na svijetu. Analizirali su Google pretrage vezane za vjenčanja po gradovima, a zatim su te podatke kombinirali s podacima s Tripadvisora o romantičnim restoranima, hotelima i aktivnostima. Na temelju tih podataka stvorena je konačna lista koja donosi neke očekivane, ali i neke iznenađujuće destinacije, idealne za romantično putovanje.

Grad koji je zauzeo prvo mjesto je Venecija, s ocjenom romantike 9.65 od deset. Za vjenčanja se pretražuje više od bilo kojeg drugog europskog grada, s više od 63.000 pretraga godišnje, što je više nego dvostruko od prosjeka studije koji iznosi 25.000. Grad ima gotovo 149 romantičnih restorana i 153 romantična hotela na 100.000 stanovnika, uz više od sto romantičnih aktivnosti. To znači da predstave u Teatru La Fenice, slikovite šetnje uz Canal Grande i večere uz svijeće nikada nisu daleko.

Na drugom mjestu je Firenca, koja je dobila ocjenu romantike 7.86 od deset. Firenca dokazuje da romantika i dalje može biti grandiozna, a da pritom nije preplavljujuća. Ovo je grad koji se u potpunosti oslanja na ljepotu, umjetnost i užitak, a ipak drži sve dovoljno blizu da se u tome može uživati opuštenim tempom. S gotovo osamdeset romantičnih restorana i 67 romantičnih hotela na 100.000 stanovnika, Firenca je prepuna intimnih mjesta za jelo i boravak, a parovi mogu gledati izlazak sunca s trga Michelangelo, s kojeg se pruža, kako mnogi kažu, 'najbolji pogled na svijetu'.

Prva tri graga zaokružuje Marakeš. S ocjenom 7.5 od deset, Marakeš donosi drugačiju vrstu romantike, onu koja je prožimajuća i pomalo čarobna. Grad se posebno ističe po romantičnim aktivnostima, s više od 120 na 100.000 ljudi. Tu je i više od 123 romantična hotela, što je četiri puta više od prosjeka studije. Jedan od njih je i Riad Dar Anika, koji su parovi opisali kao 'prekrasno mjesto s toplim i gostoljubivim osobljem, savršeno za romantični boravak'.

Nije iznenađenje da je i Rim osigurao mjesto unutar prvih pet. Grad je dom ikoničnih znamenitosti poput Fontane di Trevi i Koloseuma, kao i prekrasnih pogleda na zalazak sunca s brežuljaka Aventin i Pincio. Grad spaja drevnu povijest sa živahnim modernim životom, stvarajući čarobnu atmosferu za parove. Na četvrtom mjestu Rimu se pridružio i Udaipur u Indiji, poznat kao 'Grad jezera' i 'Venecija Istoka'. S nevjerojatnih 153.000 godišnjih pretraga za vjenčanja, ovaj povijesni grad nudi spoj kraljevske raskoši, pogleda na jezero i intimne, bajkovite atmosfere, a poznat je i po vjenčanjima milijardera koja privlače svjetske zvijezde poput Jennifer Lopez.

Na šestom mjestu je Edinburgh, poznat po svojoj gotičkoj arhitekturi, povijesnim ulicama i intimnim skrovištima. Parovi mogu prošetati popločanom Kraljevskom miljom do dvorca Edinburgh i uživati u panoramskom pogledu s Arthur's Seata. Odmah iza njega smjestio se London. Pjesnikinja Virginia Woolf jednom je rekla da londonske ulice imaju karte, ali 'naše strasti su neistražene'. Glavni grad Ujedinjenog Kraljevstva prepun je aktivnosti za parove, uključujući ture uz svijeće, vožnje brodom u Maloj Veneciji i besplatne panoramske poglede na grad iz Sky Gardena.

Na osmom mjestu je San Francisco, gdje parovi mogu uživati u romantičnom bijegu s njegovim dramatičnim, slikovitim krajolicima i intimnom gastronomijom svjetske klase. Naravno, lista najromantičnijih gradova ne bi bila potpuna bez Pariza, koji se našao na devetom mjestu. S više od 25.900 godišnjih pretraga za vjenčanja, francuska prijestolnica često se opisuje kao ultimativna romantična destinacija, od pogleda s Eiffelovog tornja do šetnji šarmantnim ulicama Montmartrea.

#paristips #paristravel #travel #visitparis ♬ Écoute Chérie - Vendredi sur Mer @seewithjosie SAVE THIS | 10 things to do in Paris ⬇️ 1. Louvre - world famous art museum 2. Opera Garnier - iconic opera house 3. Shopping at Galeries Lafayette - luxury shopping spot 4. Palace of Versailles - royal palace and gardens 5. Seine river cruise - scenic boat ride 6. Trocadero Square to view the Eiffel Tower - best photo view 7. Sacré-Cœur - hilltop basilica 8. Arc de Triomphe - panoramic city views 9. Watch PSG game - Paris football experience 10. Visit Pont Alexandre III during sunset - golden hour bridge things to do in paris | paris travel guide | paris itinerary | paris bucket list | paris vlog | paris travel tips | paris attractions | europe travel | city break paris | paris must see | euro summer #parisguide

Na desetom mjestu našla su se dva grada. Jedan je Barcelona u Španjolskoj, poznata po svojim gotičkim ulicama, obalnim vidicima i intimnim restoranima. Listu zaokružuje Beč u Austriji. U veljači u Austriji nije sezona, što olakšava posjet bečkim znamenitostima bez velikih gužvi. Grad je dom carskih palača, šarmantnih vožnji kočijom i kultne umjetnosti poput Klimtovog 'Poljupca'.