Ovi horoskopski znakovi su kraljevi maškara: Odmah probude dijete u sebi i uživaju u maskiranju
Dok se većina ljudi zadovoljava kupovnom maskom ili skromnim dodatkom, postoje oni koji mjesecima planiraju svoj kostim, pomno birajući svaki detalj kako bi njihova transformacija bila potpuna. Za njih maškare, fašnik ili karneval nisu samo obična zabava, već sveti ritual oslobađanja, prilika da probude uspavano dijete u sebi i na jednu noć zakorače u svijet bez pravila i društvenih normi.
Nije slučajnost da su upravo ovi pojedinci često rođeni u znakovima koji prirodno teže kreativnosti, drami i igri. Oni ne nose kostim, oni ga žive, a njihova energija pretvara svaku zabavu u nezaboravan spektakl. Za njih je maskiranje duboko psihološko iskustvo, ventil kroz koji puštaju svoju maštu da poleti, izražavajući dijelove osobnosti koje inače skrivaju od svijeta.
Lav: Apsolutni vladar svake kostimirane zabave, bez imalo sumnje, je Lav. Pripadnici ovog znaka žive za pozornicu, a maškare su njihova savršena prilika da legalno budu u centru pažnje. Lav se neće zadovoljiti jednostavnim ili neprimjetnim kostimom; njegova pojava mora biti dramatična, glamurozna i vrijedna divljenja. Često će na zabavu doći posljednji, samo kako bi osigurali da svi pogledi budu uprti u njih.
Bilo da se pojave kao raskošni maharadža, holivudska diva poput Marilyn Monroe ili mitski faraon, njihov kostim vrišti luksuzom i samopouzdanjem. Neće se libiti ni zaplesati sami nasred plesnog podija kako bi uživali u pljesku, jer za Lava je pažnja najslađa poslastica, slađa čak i od karnevalskih krafni. Oni ne biraju uloge, oni biraju legende koje će utjeloviti.
Blizanci: Rame uz rame s Lavom, ali s potpuno drugačijim pristupom, stoje Blizanci, vječita djeca zodijaka i majstori transformacije. Zbog svoje dualne prirode i nepresušne znatiželje, Blizanci obožavaju isprobavati nove identitete, a maškare hrane njihovu potrebu za igrom, komunikacijom i humorom. Njihov kostim rijetko je samo estetski privlačan; on mora nositi poruku, pričati priču ili biti povod za razgovor.
Upravo zato često biraju duhovite ili interaktivne kostime koji zahtijevaju reakciju okoline, poput slavnih parova iz povijesti ili crtića, detektiva Sherlocka Holmesa ili čak luckaste Harley Quinn. Blizanac je onaj gost na zabavi koji će razgovarati sa svima, neprestano objavljivati fotografije na društvenim mrežama i flertovati bez zadrške, čak i ako je došao u pratnji. Njegova misija je zabaviti se i povezati sa što više ljudi, a savršen kostim je njegovo najjače oružje.
Ribe: U svijetu mašte i sanjarenja neprikosnoveno vladaju Ribe, horoskopski znak koji stvarnost ionako doživljava kao privremenu stanicu. Za njih je maskiranje najljepši bijeg, prilika da na jedan dan fizički zakorače u bajkovite svjetove koje neprestano grade u svojoj glavi. Njihovi kostimi su eterični, mistični i prožeti dubokom kreativnošću.
Riba će satima izrađivati svoj kostim, pazeći da svaki detalj odražava njezinu unutarnju viziju. Najčešće će se pretvoriti u sirenu, vilu, zagonetnog čarobnjaka ili nekog lika iz zaboravljene legende. Dok drugi biraju kostime kako bi bili viđeni, Ribe biraju kostime kako bi se sakrile i u potpunosti uronile u svoj alter ego. Na zabavi će možda biti tiše od drugih, ali njihova pojava ostavlja dojam magije i tajanstvenosti.
Strijelac: Među najvećim entuzijastima su i Strijelci, vječni optimisti i avanturisti kojima su maškare idealna prilika za ludi provod. Oni karneval vide kao veliku avanturu i ne boje se izgledati smiješno. Njihovi kostimi su često ekscentrični, veseli i inspirirani dalekim kulturama ili pustolovnim junacima poput Indiane Jonesa ili kapetana Jacka Sparrowa.
Vaga: S druge strane, Vage cijeloj priči pristupaju s naglaskom na estetiku. Za njih su maškare poput modne revije na kojoj mogu pokazati svoj istančan ukus. Čak i kad se maskiraju, moraju izgledati lijepo, skladno i elegantno, zbog čega često biraju kostime grčkih božica, baroknih dama ili filmskih ikona poput Jamesa Bonda. Izbjegavaju sve što je ružno ili pretjerano strašno, jer njihov cilj je ljepota, čak i pod maskom.
Iako spomenuti znakovi predvode povorku, i drugi imaju svoje favorite. Strastveni Škorpion uživa u mračnim, tajanstvenim i zavodljivim maskama vampira, vještica ili špijuna. Hrabri Ovan birat će kostime koji pokazuju snagu, poput superheroja, komandosa ili gladijatora. Originalni Vodenjak uvijek će pronaći najčudniji kostim koji nitko drugi nema, često s futurističkim prizvukom poput vanzemaljca ili robota.
Tradicionalni Jarac, ako se uopće odluči maskirati, učinit će to temeljito, birajući povijesne ličnosti ili autoritativne figure, dok će nostalgični Rak posegnuti za likovima iz djetinjstva, oživljavajući uspomene na bezbrižnije dane. Na kraju, bez obzira na horoskopski znak, maškare ostaju univerzalni poziv svima da se barem na trenutak oslobode okova odraslog života i prepuste čistoj radosti igre.