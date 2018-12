Zbog susjedovog tuluma nije spavala cijelu noć, ali našla je savršen način da mu očita bukvicu

Prosinac je vrijeme proslava i veselja, no kako je to kada umjesto mirne noći i kvalitetnog sna, povedete besanu i to zahvaljujući susjedu koji je odlučio puštati glasnu glazbu do ranih jutarnjih sati?

Upravo to je na svojoj koži osjetila Candice Marie Benbow, koja je umjesto uobičajenog "kuc kuc" na vrata, odučila primijeniti jednu sasvim drugačiju taktiku.

Pogledajte i galeriju Zagrebački kvartovi dobili klizališta, pogledajte gdje sve možete uživati

Napisala mu je zanimljivu poruku i ispekla kolač.

Napisala je kako se još nisu upoznali i žali što to moraju odraditi na ovakav način. Dodala je da je njegovo puštanje glazbe svaku večer nešto što može očekivati, no u tri sata ujutro je zaista prekasno za tako glasnu glazbu.

I wanted the best way to tell my neighbor that he tried it with his late night party. So I wrote him a letter and baked him a cake. pic.twitter.com/SxPKAzOHp0