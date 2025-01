Sajam vjenčanja Zagreb održava se od 31. siječnja do 2. veljače na Zagrebačkom velesajmu – u najvećem izdanju dosad!

Sajam vjenčanja Zagreb stiže u galerijski paviljon 5 Zagrebačkog velesajma od 31. siječnja do 2. veljače u najvećem izdanju dosad! Preko 200 izlagača - saloni vjenčane mode, dizajneri, zlatari, cvjećari, slastičari, catering kuće, fotografi, snimatelji, dekorateri, organizatori vjenčanja i ostali sudionici važni za organiziranje svadbene svečanosti - predstavit će se na više od 6 500 četvornih metara!

Sajam vjenčanja Zagreb obiluje zanimljivim događanjima i promocijama, od svakodnevnih cvjetnih i plesnih radionica, degustacija slastica, odličnih savjeta pri organiziranju vjenčanja pa sve do novih trendova u vjenčanoj modi – uistinu sve kako bi pripreme za vjenčanje započele na najbolji mogući način.

Posjetom Sajmu vjenčanja Zagreb budući mladenci osigurat će brojne pogodnosti i sajamske popuste te pronaći sve za vjenčanje na jednom mjestu.

Sajam vjenčanja tradicionalno i ove godine organizira veliku donatorsku akciju s bogatom tombolom za Udrugu liječnika, zdravstvenog osoblja i roditelja djece s prirođenim srčanim greškama Veliko srce malom srcu uz raskošan glazbeni program, u subotu 1. veljače s početkom u 18 sati.

Ne propustite najveću i najraskošniju manifestaciju vjenčane tematike u regiji u Paviljonu 5 Zagrebačkog velesajma, od 31. siječnja do 2. veljače 2025. godine, i to u petak od 14 do 20 sati, u subotu od 10 do 20 sati te u nedjelju od 10 do 19 sati.

Za sve informacije i upite o izlaganju na Sajmu vjenčanja Zagreb na Zagrebačkom velesajmu javite se na sajamvjencanja@mondo.hr.