Ovih deset stvari muškarci primjećuju o ženama u krevetu, ali im nikada neće reći

zabrinuti otac

'Moja kćer je u vezi s muškarcem o kojem sam čuo neke loše stvari; trebam li ju upozoriti?'

Moja je kćerka inače vrlo svojeglava i nisam siguran da bi me poslušala, ali osjetio sam da me taj poznanik upozorava na njenog dečka, premda nije to otvoreno rekao, napisao je otac.