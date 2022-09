'Zaručnik i ja nismo se seksali mjesecima, a onda mi je rekao da me više ne voli'

- Kada mi je zaručnik rekao da me više ne voli, mislila sam da pod tim misli da oboje trebamo uložiti malo više truda u našu vezu, ali trenutno sam samo ja ta koja se trudi. U vezi smo nekoliko godina i trebamo se vjenčati idućeg ljeta, ali sada više ne znam hoće li se to uopće dogoditi. Nismo se seksali mjesecima, a među nama kao da više nema nikakve romantike - napisala je jedna žena za The Sun.

Prije nekoliko dana probudila se usred noći i zatekla ga kako šeta po sobi. Kada ga je pitala što nije u redu, rekao joj je da su više prijatelji nego ljubavnici i da ne zna hoće li se moći vjenčati s njom kada ju više ne voli na taj način. Ona od tada uporno pokušava začiniti stvari, no bezuspješno.

- Kuhala sam mu romantične obroke, kupovala novo donje rublje i organizirala zabavne spojeve samo za nas dvoje, ali on ne čini ništa i situacija se ne poboljšava. Samo ja se trudim i bojim se da je našoj vezi došao kraj - nastavila je.

- Dobra stvar je što je počeo razgovarati s vama, ali sada ga morate pitati želi li pokušati popraviti stvari i vaš odnos. Ako kaže da želi, onda mu dajte do znanja da morate vidjeti kako i on ulaže malo truda u to. No, bojim se da malo toga možete učiniti ako vam je jasno dao do znanja da želi okončati vezu. Moglo bi vam pomoći i savjetovanje za parove gdje vam stručnjak može pomoći u rješavanju ovih problema - odgovorila joj je Deidre.

