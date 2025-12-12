Slatke i slane tajne najukusnije adventske trpeze otkrijte u novoj Blagdanskoj kuharici Večernjeg lista

Bilo da se odlučite za bakalar ili oslić – na stranicama Blagdanske kuharice pronaći ćete najbolje savjete za pripremu starinskog recepta „na bijelo“. Za svečani ručak dan kasnije kuharica vam je izložila opcije jela od najjeftinijeg pileta do gozbe s patkom, puricom, teletinom ili odojkom, a koju god da odaberete možete biti sigurni da će vaši ukućani pošteno omrsiti brk.



Ako ste međutim, previše vremena potrošili na dekoriranje kuće i glavna jela za goste, a ipak vam fali 'ono nešto' na slanom repertoaru – brzi tartar od tune uletjet će vam kao naručen.



Za one koji u fritulama i uštipcima ne uživaju samo na adventskim štandovima, naša kuharica sastavila je niz recepata za omiljene blagdanske okruglice. Dok će vam za babine fritule trebati čaša čvrstog jogurta i sok od naranče, u receptu slanih fritula iznenadit će vas kapari, inćuni i sušene rajčice.



Glazirana svinjska koljenica s medom topi se ustima kao maslac u pećnici, a detaljno raspisana priprema za ovu deliciju kao i za sva prvoklasna jela započinje u dubokom loncu dan ranije. Pivoljupci će se ipak možda radije odlučiti za pripremu odojka iz pećnice koji također voli okus pšeničnog etanola u kuhinji.



Za nešto manje, ali jednako obećavajuće zalogajčiće tu su sinjski arambašići i talijanski klasik Cacio e Pepe s jedne, i raspucanci s limunom, Pavlova rolada te nezaobilazni londoneri s druge strane Blagdanske kuharice.



Prepustite se miomirisima blagdanskog stola i zavirite u bogate recepte božićnih i novogodišnjih delicija uz novu Večernjakovu kuharicu!



Blagdansku kuharicu potražite u četvrtak, 18. prosinca na kioscima kao dar uz Večernji list.