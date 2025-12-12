Ibuprofen ili paracetamol? Evo što će vam ublažiti simptome zimskih bolesti

Kada nas zimske prehlade, gripa i drugi virusi prikuju za krevet, tada mnogi posegnu za lijekovima protiv bolova i temperature. Najčešće biramo između ibuprofena i paracetamola. Iako oba ublažavaju simptome, ne djeluju na isti način. Razumijevanje razlike između njih može vam pomoći odabrati pravi lijek za svoje tegobe i osjećati se bolje, brže i sigurnije.

"Paracetamol je vjerojatno učinkovitiji u snižavanju temperature, pa je to gotovo kao dvostruki učinak: riješite se glavobolje i snizite temperaturu. Ali ako osjećate da imate više bolova u tijelu, što je vaš glavni simptom, onda je ibuprofen vjerojatno malo bolji jer djeluje protuupalno", objasnio je Abbas Kanani, glavni farmaceut u Chemist Clicku. Međutim, upozorio je ljude da budu svjesni potencijalnih alergija na ibuprofen koji pripada određenoj klasi lijekova. Također je otkrio da mnogi ljudi nisu svjesni da zapravo mogu uzimati oba lijeka zajedno kada se osjećaju posebno loše, piše Daily Express.

"Ako imate osjećaj da jedan lijek nije dovoljan, možete uzeti i ibuprofen uz paracetamol. Mnogi ljudi ne znaju da to nije 'jedan ili drugi', već da ih mogu kombinirati jer djeluju na različite načine", dodao je. Iako ova dva lijeka mogu ublažiti bolove i vrućicu, kao i blage simptome prehlade i gripe, Abbas je napomenuo da neće biti posebno učinkoviti za one koji se bore s kašljem i začepljenjem nosa.

Za rješavanje ovih specifičnih simptoma trebali biste koristiti proizvode za prehladu i gripu. Na primjer, lijekovi koji sadrže dekongestiv bili bi idealni za začepljen nos, dok bi ekspektorans bio potreban za kašalj sa sluzi, a sredstvo za suzbijanje kašlja za suhi, nadražujući kašalj.

Međutim, kada uzimate lijekove za prehladu i gripu, uvijek provjerite pakiranje i uputu o lijeku da biste vidjeli koji se drugi proizvodi mogu sigurno uzimati istovremeno. Iako je moguće istodobno uzimati paracetamol i ibuprofen, možda ih nećete moći kombinirati s drugim lijekovima.