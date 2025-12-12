Sudjeluj u velikoj nagradnoj igri i osvoji sve za pripremu savršenih božićnih slastica!

Naši Portali
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
12.12.2025.
u 14:12

U blagdanskom raspoloženju, kada se domovi pune mirisom cimeta, topline pećnice i slatkih rituala, Alles daruje vrhunske kućanske pomagače koji pretvaraju pripremu kolača u pravo uživanje.

Blagdanska sezona uvijek započinje istim malim čarolijama – mirisom prvog božićnog kolača, toplinom kuhinje koja postaje srce doma i zajedničkim trenucima uz pripremu recepata koje prenosimo iz generacije u generaciju. Ove godine, Alles vam želi donijeti još više čarolije u kuhinju – kroz nagradnu igru Zamiriši blagdane, u kojoj možete osvojiti vrhunske uređaje koji svaku slasticu, kavu ili jutarnji ritual čine boljim, jednostavnijim i ukusnijim.

U nastavku otkrijte fantastične nagrade koje mogu postati dio vaše blagdanske tradicije.

Beko aparat za kavu CEP5464DX

Za početak svakog blagdanskog dana – savršena šalica kave. Beko aparat snage 1628 W i impresivnog tlaka od 20 bara omogućuje pripremu espresso kave barističke kvalitete u udobnosti doma. Integrirani uređaj za mliječnu pjenu idealan je za sve koji vole cappuccino ili latte, dok gumene nogice protiv klizanja osiguravaju stabilnost na vašoj kuhinjskoj radnoj površini. Veliki odvojivi spremnik za vodu (1100 ml) čini korištenje još praktičnijim.

Beko friteza na vrući zrak FRL6488B

Za sve koji žele brže, jednostavnije i zdravije pripremati najdraža jela. Ova friteza ističe se velikim kapacitetom od 9 L (dva odvojena spremnika od 4,5 L), snagom od 2400 W i devet unaprijed postavljenih programa. Zahvaljujući tehnologiji zagrijavanja vrućim zrakom, omogućuje ravnomjerno pečenje bez dodanog ulja, a uz pribor poput ražnjića i pladnja za dehidrataciju, vaše mogućnosti kuhanja postaju gotovo beskonačne.

Gorenje kuhinjski aparat MMC1000RLR

Ovaj snažan kuhinjski robot postaje vaš najbolji saveznik u pripremi kolača. S čak sedam brzina miješanja i AC motorom visoke izdržljivosti, idealan je za miješanje, mućenje i gnječenje svih vrsta tijesta. Dolazi s kukom za tijesto, metlicom i ravnim nastavkom, a velika posuda od 4,5 litre omogućuje pripremu i najzahtjevnijih recepata. Gumene nogice osiguravaju stabilnost, a funkcionalan poklopac sprječava prskanje sastojaka.

Gorenje pekač kruha BM1210BK

Savršeni početak dana uz miris svježe pečenog kruha – čak i kad ste još u krevetu. Ovaj pekač nudi 12 prednamještenih programa, uključujući opciju za kruh bez glutena i program za marmeladu. Snage 800 W i s mogućnošću odgode početka pečenja do 15 sati, omogućuje da kruh bude gotov točno onda kada vam treba. Jednostavno ubacite sastojke, odaberite program i prepustite uređaju da obavi sve ostalo.

Bosch kuhinjski aparat MUMS2EW00

Boschov kuhinjski aparat s motorom od 700 W idealan je za brze i precizne rezultate. Velika zdjela od nehrđajućeg čelika kapaciteta 3,8 l te 3D PlanetaryMixing sustav omogućuju savršeno miješanje sastojaka. Uz četiri postavke brzine, funkciju pulsiranja i set za slastice (metlice i kuka za gnječenje), ovaj uređaj postaje nezamjenjiv u svakom blagdanskom pečenju.

Electrolux kuhinjski aparat E5KM1-4BPT

Uz snažan 1200 W motor i posudu od 5 litara, ovaj aparat pomaže u pripremi svih vrsta tijesta, krema i nadjeva. Šest podesivih brzina i funkcija pulsa daju vam potpunu kontrolu, a uključen pribor periv u perilici posuđa olakšava održavanje. Pouzdan, robustan i elegantan – savršen za sve koji vole slastičarske izazove.

Electrolux aparat za kavu E6EC1-6BST

Za ljubitelje espresso rituala. Ovaj kompaktan aparat širine samo 14 cm donosi barističku kvalitetu u svaki dom. Thermo Block tehnologija za savršenu temperaturu, vrijeme zagrijavanja od 40 sekundi i pritisak od 15 bara čine svaku šalicu savršeno balansiranom. Uz parnu opciju za mlijeko, auto-off funkciju, dodan pribor i jednostavno održavanje, jutarnja kava nikad nije bila jednostavnija ni ukusnija.

Ako želite da vaš dom ove zime zamiriši slatkim, toplim i nezaboravnim blagdanskim trenucima, uključite se u veliku Alles nagradnu igru. Možda upravo vi osvojite set koji će ovu sezonu učiniti najukusnijom do sada. A možete i zaviriti u sjajnu ponudu i odabrati savršene božićne poklone za sebe ili svoje najmilije. 

Čini se da već imate pristup!